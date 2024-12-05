Центробанк рассказал о мерах поддержки ЦФА

Центробанк рассказал о мерах поддержки ЦФАРегулятор хочет гармонизировать подходы к цифровым и традиционным активам
Директор департамента инфраструктуры финансового рынка Центрального банка РФ Кирилл Пронин на сессии «Настоящее и будущее цифровых финансовых активов» форума «Россия зовет!» рассказал о мерах поддержки рынка ЦФА, которые принимает регулятор.
«Мы понимаем, что рынок растет и надо инвесторам тоже дать чуть больше комфорта, где-то защищенности, в этом смысле у нас, к сожалению, цифровые активы в некоторых вещах проигрывают традиционным инструментам», – отметил Пронин.
В качестве примера представитель Центробанка сравнил инструменты, которые может купить неквалифицированный инвестор. Например, облигацию, где процент привязан к ключевой ставке, неквалифицированный инвестор может купить, а цифровые активы – нет. В этой части планируется гармонизировать подходы, чтобы, с одной стороны, ограничить инвесторов от высокорисковых инструментов, а с другой – дать возможность приобретать те инструменты, которые кажутся приемлемыми с точки зрения рисков, но пока инвестору недоступны.
Отвечая на вопрос, когда Центробанк предоставит доступ доверительным управляющим и институциональным инвесторам к рынку цифровых активов, Пронин сообщил, что регулятор «концептуально только за», но необходима донастройка регулирования: нужно выстроить регулирование сегрегации клиентских активов по аналогии с рынком ценных бумаг.
«Соответствующие поправки мы сейчас готовим. Я очень надеюсь, что в будущем году эти изменения уже смогут быть приняты. Во всяком случае, это наше целеполагание», – пояснил Пронин.
Пронин также напомнил, что сегодня появляется все больше и больше различных выпусков цифровых финансовых активов, а самое главное, что конструкции, которые «зашиваются в ЦФА», очень разнообразны.
«Нам важно, чтобы во всей этой широкой массе выпусков, во всем этом разнообразии у нас все-таки базовые требования законов соблюдались. В этом смысле мы хотим предусмотреть на уровне закона, на уровне регулирования ответственность операторов информационных систем за то, чтобы выпускались только инструменты, прямо соответствующие требованиям закона», – подчеркнул представитель Центробанка.
В Центробанке также предусмотрели возможность для того, чтобы российские цифровые активы могли выходить в обращение через депозитарную систему, через номинальных держателей в иные юрисдикции и информационные системы, в том числе открытые блокчейны через интеграцию с операторами информационных систем.
«Мы тоже надеемся, что это даст возможность нашим цифровым активам обращаться за пределами, но также мы предусмотрели возможность, чтобы появлялись иностранные цифровые активы, которые могут обращаться в российских информационных системах на платформах наших операторов. При этом мы в будущем году планируем на уровне нормативного акта определить требования дополнительные к этим иностранным инструментам, которые могли бы быть доступны российским инвесторами, в нашей инфраструктуре», – добавил Пронин.
В июле «Ведомости» писали, что эксперты усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетов. По закону о ЦФА такие активы не являются средством платежа, а лишь средством накопления. Поскольку ЦФА не равны деньгам законодательно, расчеты с их помощью сопряжены с транзакционными издержками, что может вызывать сложности у бизнеса, отметил в разговоре с «Ведомостями» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.