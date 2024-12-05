Центробанк рассказал о мерах поддержки ЦФА

«Мы тоже надеемся, что это даст возможность нашим цифровым активам обращаться за пределами, но также мы предусмотрели возможность, чтобы появлялись иностранные цифровые активы, которые могут обращаться в российских информационных системах на платформах наших операторов. При этом мы в будущем году планируем на уровне нормативного акта определить требования дополнительные к этим иностранным инструментам, которые могли бы быть доступны российским инвесторами, в нашей инфраструктуре», – добавил Пронин.