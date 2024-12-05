Более половины инвесторов ни разу не участвовали в IPO

Старший аналитик Frank RG Даниил Тимошин отмечает, что данные опроса свидетельствуют о высокой активности инвесторов в текущем году, невзирая на такие факторы, как высокие ставки и неопределенность на рынке. По его словам, 63% респондентов регулярно или иногда пополняли брокерский счет в течение года, а у 59% доля инвестиций в капитале показала рост по сравнению с 2023 г.