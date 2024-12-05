Более половины инвесторов ни разу не участвовали в IPO

Более половины инвесторов ни разу не участвовали в IPOДля них важна разумная цена размещения и положительная динамика рынка
В первичных публичных предложениях (IPO) ни разу не участвовали 53% инвесторов, но выразили готовность вложиться в данный инструмент при условии разумной цены размещения (25%) и хорошей динамики фондового рынка (18%). Исследование «Отношение розничных инвесторов к фондовому рынку в 2024 г.» было проведено аналитической и консалтинговой компании Frank RG совместно с «ВТБ мои инвестиции» в преддверии 15-го форума ВТБ «Россия зовет!».
Цель исследования заключалась в выявлении основных факторов, влияющих на принятие инвестиционных решений, а также понимании о том, что может привлечь россиян к инвестированию в фондовый рынок в текущих рыночных условиях.
Согласно опросу, несмотря на то что вопрос о недовольстве аллокацией часто поднимается в средствах массовой информации, этот аспект является наименее популярным среди ключевых факторов. Большинство инвесторов требуют прозрачности.
Результаты опроса также показали, что основными причинами, которые способствуют росту инвестиций в фондовый рынок, являются положительная динамика рынка (доходность выше ключевой ставки) и увеличение свободных сбережений (улучшение уровня жизни). Об этом заявили 32% и 31% респондентов соответственно.
Инвестировать в фондовый рынок на срок, превышающий пять лет, готовы 16% опрошенных, а при «уверенности в росте экономики страны» и наличии свободных средств сделать вклад на эти сроки готовы 58% респондентов. Большинство участников исследования считают срок от одного до трех лет оптимальным для инвестирования в нынешних условиях. В исследовании отмечается, что увеличить потенциальный срок инвестирования поможет видение долгосрочных инструментов.
Самыми востребованными продуктами для долгосрочного инвестирования являются облигации федерального займа (ОФЗ, 14%), акции «голубых фишек» (13%) и фонды недвижимости (12%). Опрос также показал, что значительная часть инвесторов «не понимают особенностей индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) и цифровых финансовых активов (ЦФА), что сдерживает рост таких инструментов». О налоговых преимуществах ИИС-3 не имеют представления 71% опрошенных, а 19% респондентов не знают, что такое ЦФА. 28% участников опроса назвали «понимание специфики инструмента» главным фактором, способным стимулировать приток инвестиций в ЦФА.
Для 17% респондентов основным источником информации о фондовом рынке являются каналы и соцсети финансовых блогеров, которые на несколько процентных пунктов опережают деловые СМИ и Telegram-каналы брокеров/УК. Аналитика финансовых блогеров имеет важное значение при принятии инвестиционных решений для 82% опрошенных.
Старший аналитик Frank RG Даниил Тимошин отмечает, что данные опроса свидетельствуют о высокой активности инвесторов в текущем году, невзирая на такие факторы, как высокие ставки и неопределенность на рынке. По его словам, 63% респондентов регулярно или иногда пополняли брокерский счет в течение года, а у 59% доля инвестиций в капитале показала рост по сравнению с 2023 г.
«В совокупности с тем, что инвестиции в среднем занимают долю в 5–20% от всего капитала инвесторов, сохраняется значительный потенциал для привлечения денежных средств на фондовый рынок», – сказал эксперт.
По словам руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова, исследование выявило ряд факторов, которые могли бы повысить интерес инвесторов к фондовому рынку и вложениям в него, помимо очевидного увеличения индексов и роста уровня сбережений. Речь идет о запросе на прозрачность и углублении знаний о сложных инвестпродуктах, что так же важно для респондентов (17%), как снижение комиссий брокеров.
Среди таких факторов эксперт также называет легкий доступ к новым продуктам и развитие технологий.
«Рассчитываем, что исследование даст пищу для подстраивания услуг и нормативных актов под инвестора. Надеемся, что в этом процессе будут участвовать и регулятор, и объединения инвесторов, и брокеры, и банки, а также финансовые блогеры, которых можно уже называть участниками рынка», – подчеркнул Яцков.
5 декабря замминистра финансов Иван Чебесков сообщил в рамках форума ВТБ «Россия зовет!», что Минфин выбрал семь компаний для вывода на IPO в 2025 г. Кроме того, были отобраны около 20 компаний, для которых Минфин будет предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджмента к капитализации компании.
По словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, банк фиксирует интерес к проведению IPO со стороны широкого круга эмитентов, включая компании «новой» экономики и из традиционных отраслей. По его мнению, активность на рынке IPO будет увеличиваться по мере снижения ключевой ставки. В таком случае возможно появление восьми – десяти новых эмитентов в 2025 г.