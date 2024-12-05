ВТБ запустит собственную платформу ЦФА
Банк России включил ООО «ВТБ Капитал Трейдинг» в реестр операторов информационных систем цифровых финансовых активов, сообщается на сайте регулятора. Это позволит ВТБ создать площадку для выпуска и обращения ЦФА, сказал член правления организации Виталий Сергейчук в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».
«Уже сейчас мы готовы предлагать крупнейшим клиентам индивидуальные решения на базе ЦФА, а коробочные решения будут появляться по мере развития функционала ЦФА в каналах реализации. Первый выпуск на нашей платформе состоится до конца 2024 г. Активная фаза ее развития придется на 2025 г.», – сказал он.
По словам Сергейчука, на международном рынке наблюдаются тренды по токенизации. Они касаются как традиционных финансовых инструментов, так и активов реального мира – нефти, металлов или недвижимости, пояснил он.
В октябре Сергейчук допустил рост объема российского рынка ЦФА до 1 трлн руб. Тогда он привел в пример «токенизирования» квартир в Москве в жилом комплексе HideOut. По его словам, по запросам от инвесторов виден интерес к «токенизированной недвижимости, так как недвижимость традиционно является хеджирующим активом в России, или другим продуктам, позволяющим накапливать или сберегать в понятных инвестору активах».
В июле «Ведомости» писали, что эксперты усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетов. По закону о ЦФА такие активы не являются средством платежа, а лишь средством накопления. Поскольку ЦФА не равны деньгам законодательно, расчеты с их помощью сопряжены с транзакционными издержками, что может вызывать сложности у бизнеса, отметил в разговоре с «Ведомостями» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.