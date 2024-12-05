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ВТБ запустит собственную платформу ЦФА

Ведомости

Банк России включил ООО «ВТБ Капитал Трейдинг» в реестр операторов информационных систем цифровых финансовых активов, сообщается на сайте регулятора. Это позволит ВТБ создать площадку для выпуска и обращения ЦФА, сказал член правления организации Виталий Сергейчук в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».

«Уже сейчас мы готовы предлагать крупнейшим клиентам индивидуальные решения на базе ЦФА, а коробочные решения будут появляться по мере развития функционала ЦФА в каналах реализации. Первый выпуск на нашей платформе состоится до конца 2024 г. Активная фаза ее развития придется на 2025 г.», – сказал он.

По словам Сергейчука, на международном рынке наблюдаются тренды по токенизации. Они касаются как традиционных финансовых инструментов, так и активов реального мира – нефти, металлов или недвижимости, пояснил он.

В октябре Сергейчук допустил рост объема российского рынка ЦФА до 1 трлн руб. Тогда он привел в пример «токенизирования» квартир в Москве в жилом комплексе HideOut. По его словам, по запросам от инвесторов виден интерес к «токенизированной недвижимости, так как недвижимость традиционно является хеджирующим активом в России, или другим продуктам, позволяющим накапливать или сберегать в понятных инвестору активах».

В июле «Ведомости» писали, что эксперты усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетов. По закону о ЦФА такие активы не являются средством платежа, а лишь средством накопления. Поскольку ЦФА не равны деньгам законодательно, расчеты с их помощью сопряжены с транзакционными издержками, что может вызывать сложности у бизнеса, отметил в разговоре с «Ведомостями» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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