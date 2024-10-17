ВТБ допускает рост объема рынка ЦФА до 1 трлн рублей
Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) может достичь объема в 1 трлн руб., заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
«Я верю в возможность достижения рынка цифровых финансовых активов и в триллион, и в два. Токенизировать можно многое, в том числе страховые продукты, продукты в сфере здравоохранения», – сказал он.
Сергейчук привел в пример «токенизирования» квартир в Москве в жилом комплексе HideOUT. По его словам, по запросам от инвесторов виден интерес к «токенизированной недвижимости, так как недвижимость традиционно является хеджирующим активом в России, или другим продуктам, позволяющим накапливать или сберегать в понятных инвестору активах».
Член правления ВТБ отметил, что для ускорения развития этого рынка необходимы налоговые стимулы для бизнеса.
«Надеюсь, что законодательство поможет с налоговой точки зрения. Для финансовых институтов это не столь актуально, в наших портфелях разнообразие инструментов – деривативных, цифровых и прочих, применение налоговых стимулов для одного инструмента размывается, а для компаний пусть малого, пусть крупного бизнеса это [налоговое регулирование] при принятии решений становится принципиальным», – добавил он.
В июле «Ведомости» писали, что эксперты усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетов. По закону о ЦФА такие активы не являются средством платежа, а лишь средством накопления. Поскольку ЦФА не равны деньгам законодательно, расчеты с их помощью сопряжены с транзакционными издержками, что может вызывать сложности у бизнеса, отметил в разговоре с «Ведомостями» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.