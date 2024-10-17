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ВТБ допускает рост объема рынка ЦФА до 1 трлн рублей

Ведомости

Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) может достичь объема в 1 трлн руб., заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Я верю в возможность достижения рынка цифровых финансовых активов и в триллион, и в два. Токенизировать можно многое, в том числе страховые продукты, продукты в сфере здравоохранения», – сказал он.

Сергейчук привел в пример «токенизирования» квартир в Москве в жилом комплексе HideOUT. По его словам, по запросам от инвесторов виден интерес к «токенизированной недвижимости, так как недвижимость традиционно является хеджирующим активом в России, или другим продуктам, позволяющим накапливать или сберегать в понятных инвестору активах».

Член правления ВТБ отметил, что для ускорения развития этого рынка необходимы налоговые стимулы для бизнеса.

«Надеюсь, что законодательство поможет с налоговой точки зрения. Для финансовых институтов это не столь актуально, в наших портфелях разнообразие инструментов – деривативных, цифровых и прочих, применение налоговых стимулов для одного инструмента размывается, а для компаний пусть малого, пусть крупного бизнеса это [налоговое регулирование] при принятии решений становится принципиальным», – добавил он.

В июле «Ведомости» писали, что эксперты усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетов. По закону о ЦФА такие активы не являются средством платежа, а лишь средством накопления. Поскольку ЦФА не равны деньгам законодательно, расчеты с их помощью сопряжены с транзакционными издержками, что может вызывать сложности у бизнеса, отметил в разговоре с «Ведомостями» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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