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Мосбиржа впервые в России разместила ЦФА на произведение искусства

Ведомости

Московская биржа провела размещение первого на российском рынке выпуска цифровых финансовых активов на произведение искусства, сообщается на сайте площадки. 11 октября состоялось размещение ЦФА на работу художника Юрия Злотникова из серии «Протосигналы».

Объем выпуска составил 900 ЦФА с доходностью 22% годовых. В качестве эмитента выступила компания ООО «Сэлф Софт Продакшн». Согласно сообщению Мосбиржи, она специализируется на создании платформ по токенизации активов, а также является администратором маркетплейса инвестиционного искусства MyInvest.Art.

Управляющий директор по цифровым активам Мосбиржи Сергей Харинов назвал выпуск ЦФА на объекты искусства важным этапом в развитии финансовых технологий и распространения механизмов секьюритизации. «В перспективе это позволит предоставить инвесторам самые разные финансовые продукты, расширяющие возможности диверсификации их вложений», – сказал он.

В августе 2023 г. Банк России включил Мосбиржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, а Национальный расчетный депозитарий вошел в реестр операторов информационных систем. Лицензия оператора информационных систем позволяет выпускать ЦФА, а лицензия операторов обмена дает возможность совершать операции с ЦФА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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