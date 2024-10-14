Мосбиржа впервые в России разместила ЦФА на произведение искусства
Московская биржа провела размещение первого на российском рынке выпуска цифровых финансовых активов на произведение искусства, сообщается на сайте площадки. 11 октября состоялось размещение ЦФА на работу художника Юрия Злотникова из серии «Протосигналы».
Объем выпуска составил 900 ЦФА с доходностью 22% годовых. В качестве эмитента выступила компания ООО «Сэлф Софт Продакшн». Согласно сообщению Мосбиржи, она специализируется на создании платформ по токенизации активов, а также является администратором маркетплейса инвестиционного искусства MyInvest.Art.
Управляющий директор по цифровым активам Мосбиржи Сергей Харинов назвал выпуск ЦФА на объекты искусства важным этапом в развитии финансовых технологий и распространения механизмов секьюритизации. «В перспективе это позволит предоставить инвесторам самые разные финансовые продукты, расширяющие возможности диверсификации их вложений», – сказал он.
В августе 2023 г. Банк России включил Мосбиржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, а Национальный расчетный депозитарий вошел в реестр операторов информационных систем. Лицензия оператора информационных систем позволяет выпускать ЦФА, а лицензия операторов обмена дает возможность совершать операции с ЦФА.