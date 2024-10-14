Мосбиржа впервые в России разместила ЦФА на произведение искусства

Управляющий директор по цифровым активам Мосбиржи Сергей Харинов назвал выпуск ЦФА на объекты искусства важным этапом в развитии финансовых технологий и распространения механизмов секьюритизации. «В перспективе это позволит предоставить инвесторам самые разные финансовые продукты, расширяющие возможности диверсификации их вложений», – сказал он.