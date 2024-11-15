На рынке ЦФА пробуют отработать механизм судебной защиты прав инвесторов

На рынке ЦФА пробуют отработать механизм судебной защиты прав инвесторовДля этого был проведен контролируемый дефолт эмитента на платформе «Токеон»
Игроки рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) пробуют впервые отработать механизм судебной защиты прав инвесторов. Платформа по выпуску ЦФА «Токеон» (входит в группу ПСБ) вместе с микрокредитной компанией «Реми капитал» через Арбитражный суд Удмуртской республики решили обратить взыскание в пользу инвесторов-физлиц имущества, являющегося залогом по цифровым активам. Об этом «Ведомостям» рассказали представители компаний.
Механизм тестируется в рамках сделки по выпуску ЦФА, обеспеченных земельным участком площадью 600 кв. м. Выпуск объемом 100 000 руб. и сроком обращения один месяц осуществлен на «Токеоне» в июле 2024 г. Эмитентом выступила ИП Дарья Ряхова, которая предоставляет услуги по управлению, продаже и срочному выкупу коммерческой недвижимости. «Реми капитал» является управляющим залогом по выпуску.