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На рынке ЦФА пробуют отработать механизм судебной защиты прав инвесторов

Для этого был проведен контролируемый дефолт эмитента на платформе «Токеон»
Артем Кульша
Положительная судебная практика позволит гарантировать юридическую безопасность всем участникам аналогичных сделок в будущем и легче привлекать инвесторов к участию в выпусках залоговых ЦФА, считают в «Токеоне»/ Freepik

Игроки рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) пробуют впервые отработать механизм судебной защиты прав инвесторов. Платформа по выпуску ЦФА «Токеон» (входит в группу ПСБ) вместе с микрокредитной компанией «Реми капитал» через Арбитражный суд Удмуртской республики решили обратить взыскание в пользу инвесторов-физлиц имущества, являющегося залогом по цифровым активам. Об этом «Ведомостям» рассказали представители компаний.

Механизм тестируется в рамках сделки по выпуску ЦФА, обеспеченных земельным участком площадью 600 кв. м. Выпуск объемом 100 000 руб. и сроком обращения один месяц осуществлен на «Токеоне» в июле 2024 г. Эмитентом выступила ИП Дарья Ряхова, которая предоставляет услуги по управлению, продаже и срочному выкупу коммерческой недвижимости. «Реми капитал» является управляющим залогом по выпуску.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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