На рынке ЦФА пробуют отработать механизм судебной защиты прав инвесторов

Механизм тестируется в рамках сделки по выпуску ЦФА, обеспеченных земельным участком площадью 600 кв. м. Выпуск объемом 100 000 руб. и сроком обращения один месяц осуществлен на «Токеоне» в июле 2024 г. Эмитентом выступила ИП Дарья Ряхова, которая предоставляет услуги по управлению, продаже и срочному выкупу коммерческой недвижимости. «Реми капитал» является управляющим залогом по выпуску.