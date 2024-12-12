Количество и объем операций через СБП выросли за год в два раза

Количество и объем операций через СБП выросли за год в два разаИнтерес к сервису увеличился со стороны бизнеса и граждан
Количество и объем операций через СБП по итогам 11 месяцев 2024 г. выросли в два раза относительно аналогичного периода год назад – до 11,8 млрд транзакций на 60 трлн руб., рассказал журналистам генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. В сутки через систему проходит около 43 млн транзакций, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 г., добавил он.
Такой рост платежей и переводов указывает на востребованность сервиса и интерес к нему со стороны как бизнеса, так и граждан, говорит Дубынин.
В части р2р-переводов (от человека к человеку) существенного роста быть не может, потому что уже в прошлом году была высокая база – порядка 80% всех переводов в 2023 г. в принципе проходили через СПБ, пояснил Дубынин. За прошедшие 11 месяцев в этой категории НСПК отмечает рост доли почти в 9%, до 88,6%, следует из презентации компании.
Активно развивается прием платежей через СБП от граждан в адрес бизнеса (с2b-переводы), указал Дубынин: по данным на III квартал, физлица совершили 979 млн покупок на 1,73 трлн руб. Уже более 2 млн торговых точек принимают оплату через систему, в том числе, через NFC-таблички, которые позволяют провести оплату по QR-коду либо NFC (сейчас технология работает только со смартфонами на Android), следует из презентации компании.
«Сейчас установлено более 800 000 таких табличек. Одна стоит 500 руб., что кратно ниже относительно стоимости POS-терминала. Чтобы такую табличку настроить и обеспечить через нее прием платежей, достаточно попросить об этом банк, который предоставляет услуги эквайринга», – рассказал Дубынин. Установка такого решения для приема оплаты выгодна бизнесу и является более простым входом в эквайринг для многих организаций, пояснил глава НСПК.
Еще одно направление, которое сейчас активно развивает НСПК – c2g-переводы, то есть платежи от граждан в адрес государства и госкомпаний, например, детских садов, школ, а также оплата штрафов, пошлин и т. д., рассказал Дубынин. Согласно презентации, за 11 месяцев года россияне совершили 440 000 таких операций на 32,2 млн руб. Статистика по сегменту пока небольшая, так как это только начальный этап – направление c2g-переводов через СБП запущено в этом году, пояснил Дубынин.
«По этому сервису предстоит еще большая совместная работа с ЦБ, федеральным казначейством и Минцифры. Этой технологией нужно «опылять» все порталы, которые такую услугу предоставляют, а это требует времени. Но мы видим в этом точку роста для себя и СБП, т.е. это такое интересное направление, которое дальше будет развиваться», – отметил он.
НСПК также является оператором карт платежной системы «Мир» – по данным на ноябрь 2024 г., количество выпущенных карт составило 382 млн штук, что на 46% больше, чем год назад, следует из презентации. Доля «Мира» в общем объеме платежей картами в III квартале выросла до 64,1% против 52,5% годом ранее. «Здесь нет какой-то агрессивной динамики, мы пребываем в органическом росте», – заявил Дубынин. И этот рост продолжится, уверен он, в том числе, за счет постепенной замены карт международных платежных систем при перевыпуске пластика.
Также НСПК продолжает поддерживать собственное платежное приложение Mir Pay, сказал Дубынин. Сейчас им активно пользуется более 9,2 млн человек, они ежедневно совершают более 8,5 млн операций, следует из презентации. Объем транзакций через приложение за 11 месяцев составил 2,9 млрд руб. (год назад – 2,8 млрд руб.).
Уже во II квартале 2025 г. банки начнут тестировать новое технологическое решение бесконтактной оплаты по Bluetooth для смартфонов на базе iOS и Android под названием «Волна». Как и в случае с Apple или Google Pay, достаточно будет поднести гаджет к платежному терминалу. В ближайшее время НСПК предоставит заинтересовавшимся банкам приглашения и техническую информацию для интеграции «Волны», рассказал Дубынин.
В этом году НСПК запустила оплату по биометрии совместно с несколькими банками. Также Сбербанк совместно с НСПК прорабатывают возможность для клиентов банка платить с помощью биометрии в инфраструктуре, которую на решении НСПК создают другие банки, и наоборот, писали ранее «Ведомости».
На базе решения НСПК уже пилотируется универсальный QR-код для проведения платежей. В Банке России считают, что существование только одного решения будет удобно для людей, так как они не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе. Это также будет удобно и для самих продавцов и банков: им не нужно будет поддерживать несколько QR. В конце ноября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об универсальном QR-коде. Нововведения обязывают банки при использовании электронных средств платежа предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только посредством универсального платежного кода.