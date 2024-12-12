Количество и объем операций через СБП выросли за год в два раза

На базе решения НСПК уже пилотируется универсальный QR-код для проведения платежей. В Банке России считают, что существование только одного решения будет удобно для людей, так как они не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе. Это также будет удобно и для самих продавцов и банков: им не нужно будет поддерживать несколько QR. В конце ноября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об универсальном QR-коде. Нововведения обязывают банки при использовании электронных средств платежа предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только посредством универсального платежного кода.