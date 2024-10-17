«Сбер» и НСПК прорабатывают способы соединения сервисов по биоэквайрингу

«Сбер» и НСПК прорабатывают способы соединения сервисов по биоэквайрингуЭто станет серьезным шагом в развитии технологии оплаты лицом в стране
Сбербанк совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) прорабатывают возможность того, чтобы клиенты банка могли платить с помощью биометрии в инфраструктуре, которую на решении НСПК создают другие банки, и наоборот. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых в кулуарах форума Finopolis.
Переговоры о сотрудничестве и возможности совместить сервисы по биоэквайрингу велись с весны и сейчас по многим принципиальным пунктам организации смогли договориться, рассказал Малых. Сторонам осталось уладить несколько технических моментов, но они уже договорились, что Сбербанк подключится к платформе и как банк-эквайер (проводит платеж по карте), и как банк-эмитент (тот, кто выпустил карту), рассказал «Ведомостям» директор операционно-технологического департамента, член правления НСПК Максим Крукелис. Это значит, что клиенты «Сбера» смогут оплачивать биометрией покупки через терминалы других банков-эквайеров, а клиенты других банков – через терминалы, где эквайером выступает «Сбер», пояснил он.
«Мы взяли на себя обязательство, что эта услуга (оплата с помощью биометрии. – «Ведомости») должна быть по качеству и по скорости не хуже, чем у нас сейчас, и еще с амбицией, что в ближайшей перспективе скорость транзакции при оплате биометрией была меньше 4 секунд. Для нас это тот стандарт, к которому нужно двигаться», – сказал Малых.
Разработка дорожной карты взаимодействия сейчас в активной стадии и завершить ее планируется к концу октября, поделился Крукелис. «Подключение «Сбера» к платформе НСПК – это серьезный шаг в развитии биоэквайринга в стране», – отметил он. О дальнейших планах и шагах в этом направлении стороны сообщат не раньше середины ноября, добавил Крукелис.
Ранее Малых заявлял, что межбанковский биоэквайринг на собственной инфраструктуре «Сбера» будет реализован в декабре этого года. «Клиенты банка смогут оплачивать сторонней картой в нашей биометрии уже в сентябре этого года. Те же, кто не является сейчас клиентом «Сбера», смогут платить любой своей картой по биометрии в декабре», – пояснял тогда он.
Сбербанк начал работать над созданием сервиса оплаты по биометрии в 2019 г., а в массовое использование этот платежный метод вышел чуть больше года назад – летом 2023 г. Сейчас сервисом регулярно пользуется более 1 млн россиян: всего с начала текущего года россияне совершили более 15 млн оплат с помощью биометрии. Количество терминалов с «оплатой улыбкой» приближается к отметке в 800 000 шт. Оплата таким способом доступна во всех регионах страны, в том числе на новых территориях.
Что такое биоэквайринг
Биоэквайринг – вид эквайринга (технология безналичного приема платежей), при котором аутентификация клиента и выбор платежного инструмента выполняются с использованием биометрических персональных данных гражданина, полученных из Единой биометрической системы (ЕБС). ЕБС хранит лишь слепки лица и голоса – в ней не содержится такой информации, как ФИО, адрес, паспортные данные и др. По закону использование хранящихся в ЕБС данных возможно, только когда клиент дал свое согласие на это каждой организации, которая будет работать с его биометрическими данными. Поэтому, если он хочет оплачивать свои покупки в эквайринговых сетях разных банков, ему необходимо зарегистрироваться и дать согласие в решении каждого эквайера.
С сентября этого года Сбербанк открыл для своих клиентов возможность привязать к своему сервису оплаты по биометрии карты других банков. Ранее услуга была доступна только по карте «Сбера». Следующим шагом, уже в декабре этого года, кредитная организация реализует межбанковский биоэквайринг на своей инфраструктуре – оплата будет доступна клиентам любого банка – эмитента карты «Мир».
Также банк запустил пилотный проект с возможностью оплаты по биометрии проезда в метро Нижнего Новгорода. К запуску готовятся подобные проекты и в других городах.
НСПК в 2024 г. начала строить платформу биометрических сервисов, которая выступает связующим звеном между локальными решениями банков по биоэквайрингу. Сейчас к ней в качестве банков-эквайеров подключены ВТБ, Альфа-банк и банк «Ак барс», а также около 10 банков-эмитентов. В рамках проекта введена оплата по лицу (FacePay) в Казани – с 30 августа при поддержке банка «Ак барс». В 2024 г. кроме Казани систему планируется распространить еще в пяти городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Также в рамках проекта 15 октября ВТБ объявил о пилоте оплаты по лицу через современные POS-терминалы в специально выбранных кафе и магазинах в Москве и Сочи.