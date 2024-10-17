«Сбер» и НСПК прорабатывают способы соединения сервисов по биоэквайрингу

НСПК в 2024 г. начала строить платформу биометрических сервисов, которая выступает связующим звеном между локальными решениями банков по биоэквайрингу. Сейчас к ней в качестве банков-эквайеров подключены ВТБ, Альфа-банк и банк «Ак барс», а также около 10 банков-эмитентов. В рамках проекта введена оплата по лицу (FacePay) в Казани – с 30 августа при поддержке банка «Ак барс». В 2024 г. кроме Казани систему планируется распространить еще в пяти городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Также в рамках проекта 15 октября ВТБ объявил о пилоте оплаты по лицу через современные POS-терминалы в специально выбранных кафе и магазинах в Москве и Сочи.