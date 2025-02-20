ЦБ изучил предложение консорциума банков объединить платформы единого QR

ЦБ изучил предложение консорциума банков объединить платформы единого QRИ остался при своем мнении – оставить одно решение на базе НСПК
ЦБ «внимательно изучил» инициативу консорциума банков, куда входят Сбербанк, Т-Банк и Альфа-банк, объединить технологические решения и создать роуминг между несколькими операторами QR-кодов, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности. Но регулятор все еще настаивает на существовании одного универсального QR-кода (на базе структуры ЦБ – Национальной системы платежных карт) и его обязательном приеме всеми игроками платежного рынка – и банками, и торговыми точками.
Банковское объединение развивает свое решение единого QR-кода параллельно с технологией ЦБ и выступает за существование на рынке нескольких решений. И в качестве одного из вариантов взаимодействия банкиры предложили интегрировать технологии ЦБ и собственную, писали «Ведомости». Такую интеграцию они сравнили с роумингом мобильных операторов: банки смогут бесшовно передавать клиентов между платформами, а комиссия за обработку платежей позволит операторам монетизировать инфраструктуру. В основе решения «Сбера», Т-банка и «Альфы» лежит технология MultiQR Сбербанка, права на которую передаются консорциуму, уже зарегистрировавшему оператора – ООО «Финтех-платформа».
Банк России смотрит на несколько факторов при принятии решения о существовании универсального QR-кода, объяснила Набиуллина. Во-первых, это условия для конкуренции, которые должны быть равными для всех участников на рынке. Регулятор считает, что универсальный QR дает больше возможностей для справедливой конкуренции, создавая равноудаленную инфраструктуру. Он позволит использовать разные способы платежей, включая pay-сервисы самих банков, СБП, сервисы рассрочки и в перспективе – цифровой рубль, сообщал ранее ЦБ.
Во-вторых, Банк России смотрит на удобство клиента, продолжила его председатель: множественность QR-кодов – это неудобно для людей. Также могут возникнуть ситуации навязывания определенных QR-кодов, считает Набиуллина.
Третье, на что обращает внимание ЦБ, это затраты банков на внедрение. «Мы посмотрели, если это универсальный QR, то большинству банков не нужно вообще никаких доработок делать, если они подключены к СБП. К СБП подключено подавляющее большинство банков», – поделилась Набиуллина. Система роуминга в то же время потребует серьезных доработок у большего количества банков, добавила председатель ЦБ.
По этим причинам Банк России по-прежнему склоняется к использованию единого QR-кода. Отвечая на вопрос про мнение рынка на этот счет, Набиуллина отметила, что большинство банков поддерживают универсальный QR и активно участвуют в пилоте. Пилотный проект НСПК завершился 10 октября 2024 г., в нем участвовало 22 банка, в частности ВТБ, Совкомбанк, банк Дом.РФ.
В конце 2024 г. депутаты заново внесли законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода. Он утверждает НСПК в роли оператора услуг с исключительными полномочиями по предоставлению УПК, а также устанавливает срок ввода в эксплуатацию универсального кода на 1 января 2026 г. – с этого момента банки будут обязаны предоставлять клиентам информацию о реквизитах перевода через него.