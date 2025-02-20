ЦБ изучил предложение консорциума банков объединить платформы единого QR

Банковское объединение развивает свое решение единого QR-кода параллельно с технологией ЦБ и выступает за существование на рынке нескольких решений. И в качестве одного из вариантов взаимодействия банкиры предложили интегрировать технологии ЦБ и собственную, писали «Ведомости». Такую интеграцию они сравнили с роумингом мобильных операторов: банки смогут бесшовно передавать клиентов между платформами, а комиссия за обработку платежей позволит операторам монетизировать инфраструктуру. В основе решения «Сбера», Т-банка и «Альфы» лежит технология MultiQR Сбербанка, права на которую передаются консорциуму, уже зарегистрировавшему оператора – ООО «Финтех-платформа».