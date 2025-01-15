Депутаты перевнесли законопроект о внедрении универсального QR и цифрового рубля

Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода и цифрового рубля перевнесли в Госдуму в конце декабря 2024 г., а изначальный документ отозвали. Новая версия оказалась гораздо подробнее, например, в нее добавили определения основных понятий и сроки внедрения. Документ включает предложения Банка России, ранее направленные в Минфин, уточнил «Ведомостям» представитель регулятора.