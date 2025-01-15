Депутаты перевнесли законопроект о внедрении универсального QR и цифрового рубля

Депутаты перевнесли законопроект о внедрении универсального QR и цифрового рубляНо рынок скептически настроен к появлению нового платежного решения
Депутаты конкретизировали положения законопроекта о внедрении универсального QR-кода и цифрового рубля, добавив основные определения и сроки запуска. Но рынок скептически настроен как к появлению нового платежного решения, так и к срокам внедрения третьей формы нацвалюты
Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода и цифрового рубля перевнесли в Госдуму в конце декабря 2024 г., а изначальный документ отозвали. Новая версия оказалась гораздо подробнее, например, в нее добавили определения основных понятий и сроки внедрения. Документ включает предложения Банка России, ранее направленные в Минфин, уточнил «Ведомостям» представитель регулятора.
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