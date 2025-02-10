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ЦБ утвердил стандарт безопасности операций с использованием QR-кода

Это важный шаг к унификации данного вида платежа, уверены банкиры
Наталья Заруцкая
Операторы, принимающие электронные платежи, должны обеспечить использование универсального платежного кода во всех своих программных и технических средствах
Операторы, принимающие электронные платежи, должны обеспечить использование универсального платежного кода во всех своих программных и технических средствах / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России разработал и утвердил стандарт, определяющий правила безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов. Банки, некредитные финансовые организации, операционный и платежный клиринговый центр СБП, поставщики платежных приложений и иные организации, использующие QR-код, смогут разработать на основе регламента ЦБ свои внутренние меры защиты, говорится в документе. Стандарт носит рекомендательный характер и вступит в силу 17 февраля.

Документ подробно описывает виды платежных кодов, механизмы их формирования, сценарии применения и проведения оплаты по ним. Регулятор выделил четыре основных типа QR-кодов в зависимости от состава хранимой информации. Первый – платежный код с реквизитами плательщика, который формируется им самим и содержит информацию для переводов, например реквизиты карты или счета. Второй – код с реквизитами получателя. Он формируется получателем/поставщиком платежного QR-кода и содержит данные, необходимые для перевода денежных средств (информация об операции), либо платежные реквизиты получателя. Третий тип – с платежной ссылкой плательщика, а четвертый – с платежной ссылкой получателя. В обоих случаях эту ссылку формирует поставщик QR и перенаправляет человека на сайт с данными, которые необходимы для совершения платежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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