«Сбер», «Альфа» и Т-банк предложили ЦБ объединить платформы единого QR

«Сбер», «Альфа» и Т-банк предложили ЦБ объединить платформы единого QRОни выступают за то, чтобы не ограничивать количество операторов такого решения
Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк, которые объединились в консорциум для создания единого QR-кода, предложили ЦБ объединить технологические решения. Банк России тоже разрабатывает универсальный QR-код и хочет сделать его обязательным для приема всеми игроками платежного рынка – и банками, и торговыми точками. О дискуссии с ЦБ насчет взаимной интеграции платформ журналистам рассказал представитель банковского объединения. По его словам, «с НСПК (Национальная система платежных карт) эта история проработана, ждем решения от ЦБ». Центробанк является владельцем НСПК.
В объединении подобную интеграцию сравнивают с «роумингом» сотовых операторов, когда есть сеть, обеспечивающая связь одного оператора для абонента другого. Сейчас одни банки не умеют считывать QR-код других, говорит представитель объединения. Поэтому консорциум предлагает не ограничивать количество операторов QR на рынке, а провести работы по сопряжению платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами.
«В случае, когда мы понимаем, что к нам «пришло» приложение, которое не имплементировано у нас, мы «под капотом» между собой просто делаем подмену ссылки на платформу от НСПК, даем ее в приложение, и платеж обрабатывается корректно. То есть, если QR не считался на нашей платформе, мы предложим альтернативу. Это элементарнейшая доработка», – объясняет суть представитель объединения.
«Роуминг», как в случае и с операторами, на чужой банковской инфраструктуре будет происходить по определенному тарифу, говорит представитель консорциума. Поэтому банки, через которые будет считываться QR, за то, что они «перекидывают» пользователя на другую платформу, смог получать определенный доход, объясняет он. «Пользователь при этом сможет оплатить, не будет путаться в QR-кодах, и все будет работать», – резюмирует представитель консорциума.
Идеальную ситуацию сосуществования двух решений банковский консорциум видит так: есть универсальный платежный код (УПК) от ЦБ с технологическим решением на базе НСПК (это должна быть опция, доступная всем), и альтернативное решение, которое сейчас развивает объединение. «Есть две платформы, клиент не думает, как платить, так как ему доступны все инструменты, включая цифровой рубль», – говорит представитель объединения.
«Ведомости» направили запрос в ЦБ.
В основе решения объединения лежит технология MultiQR Сбербанка, права на развитие которой банк передаст консорциуму. В январе банки зарегистрировали оператора для своего платежного объединения— ООО «Финтех-платформа». Т-Банк и Альфа-банк получили по 27,5% совместного предприятия, оставшиеся 45% принадлежат структуре Сбербанка ООО «Цифровы активы». В консорциуме будет два уровня участия: учредители-инвесторы, количество которых не может превышать 12, и участники. У Сбербанка останется 45%, а Альфа-банк и Т-банк каждому новому учредителю будут обязаны продавать по 2,5% из своих долей. Решение по развитию проектов консорциума может быть принято, только если за него проголосуют 75% учредителей. Таким образом, Сбербанку потребуется поддержка большинства соучредителей.
Сейчас консорциум ведет переговоры с пятью банками относительно вступления в объединение, говорит его представитель. К MultiQR Сбербанка (он развивает ее более пяти лет) среди крупных банков наряду с Т-банком был уже подключен Совкомбанк. Позже к ней присоединился МТС-банк. Председатель Сбербанка Герман Греф в декабре упоминал Газпромбанк.
Битва за QR
Банковское сообщество разделилось год назад, когда ЦБ дал понять, что будет внедрять технологию универсального QR-кода. На сторону регулятора встал второй крупнейший банк, ВТБ. Но другие розничные игроки решили пойти своим путем – в июне 2024 г. «Сбер», «Альфа» и «Т» договорились объединиться в консорциум.
У Банка России логика такая – QR-кодом должен управлять «равноудаленный оператор» (НСПК – «Ведомости»), чтобы исключить зависимость участников рынка от крупнейших игроков и тем самым содействовать поддержанию конкуренции. Существование только одного решения будет удобно для людей, говорила в октябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: они не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе. Это также будет удобно и для самих продавцов и банков: им не нужно будет поддерживать несколько QR.
Такой подход под конец 2024 г. подвергся жесткой критике со стороны Грефа – давнего оппонента ЦБ в этом вопросе. Он заявил, что Банк России своим стремлением отрегулировать создаваемые игроками решения создает главную угрозу для инноваций. Глава Сбербанка сравнил такие действия с борьбой против приближения НАТО к границам России. «Вот все больше и больше границы регулятора приближаются, уже заходят за все красные и зеленые и все остальные буйки в части бизнеса», – сказал Греф.
Но ЦБ пока не намерен отступать от плана сделать свое решение обязательным для рынка. Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода (а вместе с ним и цифрового рубля) перевнесли в Госдуму в конце декабря 2024 г., а изначальный документ отозвали, писали ранее «Ведомости».
Законопроект утверждает НСПК в роли оператора услуг с исключительными полномочиями по предоставлению УПК. Срок ввода в эксплуатацию универсального кода установлен 1 января 2026 г. – с этого момента банки будут обязаны предоставлять клиентам информацию о реквизитах перевода через него. А операторы, принимающие электронные платежи, должны обеспечить использование УПК во всех своих программных и технических средствах, а также у магазинов. Речь идет о том, что банковские мобильные приложения нужно настроить так, чтобы они позволяли плательщику сканировать для безналичных расчетов только такой QR-код, писал «Консультант плюс».
Законопроект уже получил негативный отзыв от комитета Госдумы по защите конкуренции. Основная мысль депутатов – риск монополизации рынка со стороны НСПК. Такой подход, по мнению комитета, закроет рынок для других игроков, чем навредит отрасли и ее развитию, например, в части создания новых платежных сервисов. Люди же лишатся возможности выбирать выгодные для себя продукты, уверены в комитете. Депутаты предлагают убрать из законопроекта положения о наделении НСПК исключительными полномочиями по оказанию услуг по предоставлению УПК.
Депутаты полагают, что совершенствование использования платежного кода возможно в принципе без изменения законодательства – через разработку национальных стандартов, которые обеспечат интеграцию решений разных операторов на равных условиях.