«Сбер», «Альфа» и Т-банк предложили ЦБ объединить платформы единого QR

В основе решения объединения лежит технология MultiQR Сбербанка, права на развитие которой банк передаст консорциуму. В январе банки зарегистрировали оператора для своего платежного объединения— ООО «Финтех-платформа». Т-Банк и Альфа-банк получили по 27,5% совместного предприятия, оставшиеся 45% принадлежат структуре Сбербанка ООО «Цифровы активы». В консорциуме будет два уровня участия: учредители-инвесторы, количество которых не может превышать 12, и участники. У Сбербанка останется 45%, а Альфа-банк и Т-банк каждому новому учредителю будут обязаны продавать по 2,5% из своих долей. Решение по развитию проектов консорциума может быть принято, только если за него проголосуют 75% учредителей. Таким образом, Сбербанку потребуется поддержка большинства соучредителей.