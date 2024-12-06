ЦБ ответил на критику Грефа в адрес регулятора и универсального QR-кода

В октябре Банк России направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которому банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения НСПК. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что от внедрения такого решения «все участники только выиграют»: покупатели не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе, а продавцам и банкам не нужно будет поддерживать несколько. Греф тогда отмечал, что в условиях неравной конкуренции с государством у бизнеса исчезнут стимулы к инновациям.