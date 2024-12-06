ЦБ ответил на критику Грефа в адрес регулятора и универсального QR-кода
Банк России считает правильным введение универсального QR-кода, поскольку он будет способствовать поддержанию здоровой конкуренции между банками и не позволит крупным игрокам устанавливать свои «правила игры». Такой комментарий ЦБ распространил после выступления главы Сбербанка Германа Грефа на Дне инвестора, в котором тот раскритиковал действия регулятора по внедрению указанной технологии.
«Когда мы говорим о конкуренции, мы подразумеваем единое конкурентное поле – равные условия и правила игры – для всех участников рынка, вне зависимости от их размера. Если же правила игры устанавливаются игроками, занимающими львиную долю этого рынка и в их интересах, то о здоровой конкуренции речь не идет», – заявили в ЦБ.
В сообщении также говорится, что универсальный QR-код является своего рода стандартом проведения платежа и монополизация такого стандарта отдельными игроками приведет к перекосам на рынке.
«Решение НСПК (Национальной системы платежных карт) – это QR-код универсальной инфраструктуры, а не узкого круга банков. Это как раз та равная и доступная «площадка», которая дает возможность абсолютно всем банкам предоставлять услуги своим клиентам и конкурировать уже на уровне продуктов и сервисов», – сказано в заявлении.
Ранее 6 декабря Греф назвал большой угрозой монополизацию регулятором платежного QR-кода. По его словам, ЦБ все больше заходит за «красные, зеленые, все остальные буйки» в части бизнеса.
В октябре Банк России направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которому банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения НСПК. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что от внедрения такого решения «все участники только выиграют»: покупатели не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе, а продавцам и банкам не нужно будет поддерживать несколько. Греф тогда отмечал, что в условиях неравной конкуренции с государством у бизнеса исчезнут стимулы к инновациям.
В ноябре группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об универсальном QR-коде. Нововведения обязывают операторов по переводу денежных средств (банки и филиалы иностранных банков) при использовании электронных средств платежа предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только посредством универсального платежного кода.