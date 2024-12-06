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ЦБ ответил на критику Грефа в адрес регулятора и универсального QR-кода

Ведомости

Банк России считает правильным введение универсального QR-кода, поскольку он будет способствовать поддержанию здоровой конкуренции между банками и не позволит крупным игрокам устанавливать свои «правила игры». Такой комментарий ЦБ распространил после выступления главы Сбербанка Германа Грефа на Дне инвестора, в котором тот раскритиковал действия регулятора по внедрению указанной технологии.

«Когда мы говорим о конкуренции, мы подразумеваем единое конкурентное поле – равные условия и правила игры – для всех участников рынка, вне зависимости от их размера. Если же правила игры устанавливаются игроками, занимающими львиную долю этого рынка и в их интересах, то о здоровой конкуренции речь не идет», – заявили в ЦБ.

В сообщении также говорится, что универсальный QR-код является своего рода стандартом проведения платежа и монополизация такого стандарта отдельными игроками приведет к перекосам на рынке.

«Решение НСПК (Национальной системы платежных карт) – это QR-код универсальной инфраструктуры, а не узкого круга банков. Это как раз та равная и доступная «площадка», которая дает возможность абсолютно всем банкам предоставлять услуги своим клиентам и конкурировать уже на уровне продуктов и сервисов», – сказано в заявлении.

Ранее 6 декабря Греф назвал большой угрозой монополизацию регулятором платежного QR-кода. По его словам, ЦБ все больше заходит за «красные, зеленые, все остальные буйки» в части бизнеса.

В октябре Банк России направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которому банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения НСПК. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что от внедрения такого решения «все участники только выиграют»: покупатели не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе, а продавцам и банкам не нужно будет поддерживать несколько. Греф тогда отмечал, что в условиях неравной конкуренции с государством у бизнеса исчезнут стимулы к инновациям.

В ноябре группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об универсальном QR-коде. Нововведения обязывают операторов по переводу денежных средств (банки и филиалы иностранных банков) при использовании электронных средств платежа предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только посредством универсального платежного кода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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