ЦБ предложил обязать банки использовать только универсальный QR-код от НСПК

В октябре Набиуллина говорила, что от внедрения универсального QR-кода «все участники только выиграют»: покупатели не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе, а продавцам и банкам не нужно будет поддерживать несколько QR. Глава ЦБ также подчеркивала, что универсальный QR-код нельзя представлять как битву регулятора и банков за контроль над рынками. По ее словам, данный код – это не продукт, который конкурирует с рыночными продуктами, а стандарт инфраструктуры.