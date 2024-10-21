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ЦБ предложил обязать банки использовать только универсальный QR-код от НСПК

Ведомости

Банк России направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которому банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Документ предполагает, что все ИТ-системы банков и технические устройства (торговые терминалы и другие), которые связаны с приемом платежей, должны поддерживать оплату с помощью универсального QR-кода НСПК», – говорится в сообщении регулятора.

Универсальный QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая pay-сервисы, Системы быстрых платежей (СБП) и в дальнейшем – цифровой рубль. Он также обеспечит возможность работы программ лояльности банков и кешбэков. В ЦБ утверждают, что внедрение такого кода позволит снизить издержки кредитно-финансовых организаций и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов.

Разговоры о появлении единого QR-кода начались в конце 2023 г., а в июне этого года Банк России запустил пилот по его тестированию. В проекте участвуют 20 банков, среди них – ВТБ, Совкомбанк, банк Дом.РФ, сообщала НСПК.

О том, что оплата универсальным QR-кодом может стать обязательной, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина впервые заявила в сентябре на банковском форуме. В этом вопросе регулятора уже поддержали ВТБ и Совкомбанк. В то же время председатель правления Сбербанка Герман Греф полагает, что в условиях неравной конкуренции с государством у бизнеса исчезнут стимулы к инновациям.

В октябре Набиуллина говорила, что от внедрения универсального QR-кода «все участники только выиграют»: покупатели не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе, а продавцам и банкам не нужно будет поддерживать несколько QR. Глава ЦБ также подчеркивала, что универсальный QR-код нельзя представлять как битву регулятора и банков за контроль над рынками. По ее словам, данный код – это не продукт, который конкурирует с рыночными продуктами, а стандарт инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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