ЦБ предложил обязать банки использовать только универсальный QR-код от НСПК
Банк России направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которому банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Документ предполагает, что все ИТ-системы банков и технические устройства (торговые терминалы и другие), которые связаны с приемом платежей, должны поддерживать оплату с помощью универсального QR-кода НСПК», – говорится в сообщении регулятора.
Универсальный QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая pay-сервисы, Системы быстрых платежей (СБП) и в дальнейшем – цифровой рубль. Он также обеспечит возможность работы программ лояльности банков и кешбэков. В ЦБ утверждают, что внедрение такого кода позволит снизить издержки кредитно-финансовых организаций и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов.
Разговоры о появлении единого QR-кода начались в конце 2023 г., а в июне этого года Банк России запустил пилот по его тестированию. В проекте участвуют 20 банков, среди них – ВТБ, Совкомбанк, банк Дом.РФ, сообщала НСПК.
О том, что оплата универсальным QR-кодом может стать обязательной, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина впервые заявила в сентябре на банковском форуме. В этом вопросе регулятора уже поддержали ВТБ и Совкомбанк. В то же время председатель правления Сбербанка Герман Греф полагает, что в условиях неравной конкуренции с государством у бизнеса исчезнут стимулы к инновациям.
В октябре Набиуллина говорила, что от внедрения универсального QR-кода «все участники только выиграют»: покупатели не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе, а продавцам и банкам не нужно будет поддерживать несколько QR. Глава ЦБ также подчеркивала, что универсальный QR-код нельзя представлять как битву регулятора и банков за контроль над рынками. По ее словам, данный код – это не продукт, который конкурирует с рыночными продуктами, а стандарт инфраструктуры.