Набиуллина: универсальный QR-код – это не битва регулятора с банками
Универсальный QR-код нельзя представлять, как битву регулятора и банков за контроль над рынками. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
«Нельзя представлять универсальный QR-код, как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынками. Мы считаем, что это не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, это стандарт инфраструктуры. Мы продолжим эти дискуссии и надеюсь найдем решение», – сказала Набиуллина.
15 октября РБК со ссылкой на проект «Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 г.» сообщил, что Банк России планирует проработать целесообразность создания уникального QR-кода покупателя (customer-presented QR) для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). На данный момент QR-код для оплаты через СБП генерирует продавец. Чтобы совершить платеж, покупатель должен считать его своим телефоном. QR-код покупателя предполагает, что он будет формироваться в банковском приложении клиента, а продавец будет его сканировать.