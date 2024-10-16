Набиуллина: универсальный QR-код – это не битва регулятора с банками

15 октября РБК со ссылкой на проект «Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 г.» сообщил, что Банк России планирует проработать целесообразность создания уникального QR-кода покупателя (customer-presented QR) для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). На данный момент QR-код для оплаты через СБП генерирует продавец. Чтобы совершить платеж, покупатель должен считать его своим телефоном. QR-код покупателя предполагает, что он будет формироваться в банковском приложении клиента, а продавец будет его сканировать.