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Набиуллина: универсальный QR-код – это не битва регулятора с банками

Ведомости

Универсальный QR-код нельзя представлять, как битву регулятора и банков за контроль над рынками. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Нельзя представлять универсальный QR-код, как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынками. Мы считаем, что это не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, это стандарт инфраструктуры. Мы продолжим эти дискуссии и надеюсь найдем решение», – сказала Набиуллина.

15 октября РБК со ссылкой на проект «Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 г.» сообщил, что Банк России планирует проработать целесообразность создания уникального QR-кода покупателя (customer-presented QR) для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). На данный момент QR-код для оплаты через СБП генерирует продавец. Чтобы совершить платеж, покупатель должен считать его своим телефоном. QR-код покупателя предполагает, что он будет формироваться в банковском приложении клиента, а продавец будет его сканировать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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