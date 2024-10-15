РБК: Центробанк изучит вопрос создания персональных QR-кодов покупателей
Банк России планирует проработать целесообразность создания уникального QR-кода покупателя (customer-presented QR) для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект «Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 г.».
На данный момент QR-код для оплаты через СБП генерирует продавец. Чтобы совершить платеж, покупатель должен считать его своим телефоном. QR-код покупателя предполагает, что он будет формироваться в банковском приложении клиента, а продавец будет его сканировать.
Партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова пояснила изданию, что так работает большинство сервисов в азиатских странах. В частности, в Китае для оплаты с помощью локальных мобильных кошельков в приложении генерируется QR-код, который можно показать на кассе. Семерикова также отмечает, что использование QR-кода покупателя требуют меньше затрат по времени.
10 октября Нциональная система платежных карт (НСПК) объявила о завершении внедрения универсального QR-кода во всей эквайринговой сети СБП, которая является сервисом Банка России. Теперь технологию могут использовать 207 банков и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП, а в дальнейшем – с цифровыми рублями. Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, сканируя его штатной камерой телефона или конкретного платежного приложения. То есть один QR-код подойдет для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля. При этом у покупателя сохранится возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП, пояснили в НСПК.