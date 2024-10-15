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РБК: Центробанк изучит вопрос создания персональных QR-кодов покупателей

Ведомости

Банк России планирует проработать целесообразность создания уникального QR-кода покупателя (customer-presented QR) для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект «Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 г.».

На данный момент QR-код для оплаты через СБП генерирует продавец. Чтобы совершить платеж, покупатель должен считать его своим телефоном. QR-код покупателя предполагает, что он будет формироваться в банковском приложении клиента, а продавец будет его сканировать.

Партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова пояснила изданию, что так работает большинство сервисов в азиатских странах. В частности, в Китае для оплаты с помощью локальных мобильных кошельков в приложении генерируется QR-код, который можно показать на кассе. Семерикова также отмечает, что использование QR-кода покупателя требуют меньше затрат по времени.

10 октября Нциональная система платежных карт (НСПК) объявила о завершении внедрения универсального QR-кода во всей эквайринговой сети СБП, которая является сервисом Банка России. Теперь технологию могут использовать 207 банков и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП, а в дальнейшем – с цифровыми рублями. Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, сканируя его штатной камерой телефона или конкретного платежного приложения. То есть один QR-код подойдет для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля. При этом у покупателя сохранится возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП, пояснили в НСПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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