Депутаты отозвали и внесли новый законопроект о страховании жилья при ЧС

Депутаты отозвали и внесли новый законопроект о страховании жилья при ЧСПрограмму хотят сделать федеральной, чтобы появившийся в 2019 году механизм наконец заработал
Депутаты хотят перенести разработку программ страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) с регионального на федеральный уровень – соответствующие поправки в закон об организации страхового дела и отдельные законодательные акты внесли 23 апреля председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков и глава комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
Поправки призваны создать реально работающий механизм защиты имущественных интересов граждан и снизить расходы федерального и региональных бюджетов, следует из пояснительной записки. Для этого программа возмещения ущерба пострадавшего жилья получит федеральный статус и будет разрабатываться и утверждаться правительством совместно с регионами.
Страховщиков-участников программы добровольного страхования хотят обязать создать перестраховочный пул для коллективного распределения рисков гибели и (или) повреждения жилья граждан в результате чрезвычайной ситуации.
Вдобавок законопроект даст возможность заключать договор страхования по желанию вместе с оплатой коммунальных услуг.
Законопроект, который внесли в апреле 2024 г., был отозван. Прошлогодняя версия предполагала, что региональные органы будут обязаны «разрабатывать, утверждать и участвовать в реализации программ» страхования жилья граждан от ЧС и представлять их в Минфин.
Добровольное страхование жилья от ЧС появилось еще в августе 2019 г. Но текущая версия закона предусматривает право региональных властей разрабатывать, утверждать и реализовывать программы страхования.
«К сожалению, приходится констатировать, что до настоящего времени программы не утверждены ни в одном субъекте России», – говорится в пояснительной записке к новому законопроекту: у региональных властей отсутствуют какие-либо стимулы по разработке и утверждению программ, что не позволяет реализовать механизм защиты жилья граждан.
Чрезвычайные ситуации, из-за которых повреждается или полностью утрачивается жилье граждан, в России возникают нередко: с 2020 по 2022 г. только из федерального бюджета на финансовое обеспечение мер социальной поддержки населения выделено и израсходовано около 25,5 млрд руб., говорится в пояснительной записке, то есть ежегодно в среднем расходуется около 8,5 млрд руб. Также значительные средства на возмещение ущерба выделяются из региональных бюджетов. Кроме того, указано в записке, жилье может быть утрачено и из-за событий, которые не были признаны ЧС.
В начале апреля Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) и Национальная страховая информационная система (НСИС) сообщали, что катастрофические риски для объектов недвижимости в России будут представлены в их совместном новом сервисе. Он информирует об угрозах наводнений и землетрясений с учетом географии расположения жилых и производственных объектов.