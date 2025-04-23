Депутаты отозвали и внесли новый законопроект о страховании жилья при ЧС

Чрезвычайные ситуации, из-за которых повреждается или полностью утрачивается жилье граждан, в России возникают нередко: с 2020 по 2022 г. только из федерального бюджета на финансовое обеспечение мер социальной поддержки населения выделено и израсходовано около 25,5 млрд руб., говорится в пояснительной записке, то есть ежегодно в среднем расходуется около 8,5 млрд руб. Также значительные средства на возмещение ущерба выделяются из региональных бюджетов. Кроме того, указано в записке, жилье может быть утрачено и из-за событий, которые не были признаны ЧС.