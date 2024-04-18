/ Финансы

Страховщики увидели всплеск запросов на страхование жилья после паводков в Орске

Но по закону во время стихийных бедствий застраховаться от них нельзя
Софья Шелудченко
После наводнения в Оренбуржье жители соседних территорий озаботились страхованием своего жилья/ Алексей Орлов / Ведомости

Российские страховщики на фоне паводков фиксируют рост спроса граждан на страхование жилья – домов и квартир. Такую динамику наблюдают в «Росгосстрахе» (РГС), «Согласии», «Югории» и «Пари», рассказали «Ведомостям» их представители.

За первые две недели апреля в РГС поступило почти столько же запросов на страхование жилья, сколько за весь этот месяц в 2023 г., говорит представитель компании, не называя абсолютных значений. Запросы на страхование жилья в РГС начали расти еще в марте: было на 53% больше заявок, чем годом ранее. Спрос на страхование имущества граждан с начала апреля вырос минимум на 50% относительно показателей прошлого года, сообщил заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Станислав Олейников. По его словам, преобладают запросы из паводковых и соседних с ними регионов, причем спрос растет среди владельцев недвижимости, которая расположена не только вблизи водоемов. Увеличенный спрос фиксируется прежде всего среди жителей Тюменской области, добавил заместитель генерального директора «Югории» по продуктам розничного страхования Денис Макаров. Впрочем, всплеск наблюдается и в нерисковых зонах, согласился президент «Пари» Александр Кудряков. В компании видят рост интереса не только в регионах Урала, но и в других, которые не подверглись стихийному бедствию, уточнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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