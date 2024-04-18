Страховщики увидели всплеск запросов на страхование жилья после паводков в Орске

За первые две недели апреля в РГС поступило почти столько же запросов на страхование жилья, сколько за весь этот месяц в 2023 г., говорит представитель компании, не называя абсолютных значений. Запросы на страхование жилья в РГС начали расти еще в марте: было на 53% больше заявок, чем годом ранее. Спрос на страхование имущества граждан с начала апреля вырос минимум на 50% относительно показателей прошлого года, сообщил заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Станислав Олейников. По его словам, преобладают запросы из паводковых и соседних с ними регионов, причем спрос растет среди владельцев недвижимости, которая расположена не только вблизи водоемов. Увеличенный спрос фиксируется прежде всего среди жителей Тюменской области, добавил заместитель генерального директора «Югории» по продуктам розничного страхования Денис Макаров. Впрочем, всплеск наблюдается и в нерисковых зонах, согласился президент «Пари» Александр Кудряков. В компании видят рост интереса не только в регионах Урала, но и в других, которые не подверглись стихийному бедствию, уточнил он.