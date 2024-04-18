В Госдуме хотят обязать власти регионов создавать программы страхования жилья

Закон о страховании жилья от ЧС заработал еще в августе 2019 г. Его формулировки предусматривают не обязанность, а право региональных властей «разрабатывать, утверждать и реализовывать программы» страхования жилья от ЧС. Авторы документа исходили из предпосылки, что граждане из наиболее опасных с точки зрения природных бедствий регионов проявят инициативу и будут приобретать добровольное имущественное страхование. Стоимость полиса за счет его массовости окажется невысокой. Так, по предварительным расчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), средняя стоимость программы страхования от ЧС для квартиры площадью 55 кв. м должна была составить около 50 руб. в месяц. Компенсация за утраченное или поврежденное жилье по закону выплачивается по рыночным ценам: за счет бюджетных средств и непосредственно страховщиков.