В Госдуме хотят обязать власти регионов создавать программы страхования жилья

В Госдуме хотят обязать власти регионов создавать программы страхования жильяУ них есть такое право с 2019 года, но на деле механизм не работает
Депутаты хотят обязать региональные органы государственной власти «разрабатывать, утверждать и участвовать в реализации программ» страхования жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС) – соответствующие поправки в законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» 18 апреля внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.
Региональные власти также обяжут представлять программы страхования жилья от ЧС в Минфин, говорится в законопроекте.
Закон о страховании жилья от ЧС заработал еще в августе 2019 г. Его формулировки предусматривают не обязанность, а право региональных властей «разрабатывать, утверждать и реализовывать программы» страхования жилья от ЧС. Авторы документа исходили из предпосылки, что граждане из наиболее опасных с точки зрения природных бедствий регионов проявят инициативу и будут приобретать добровольное имущественное страхование. Стоимость полиса за счет его массовости окажется невысокой. Так, по предварительным расчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), средняя стоимость программы страхования от ЧС для квартиры площадью 55 кв. м должна была составить около 50 руб. в месяц. Компенсация за утраченное или поврежденное жилье по закону выплачивается по рыночным ценам: за счет бюджетных средств и непосредственно страховщиков.
«К сожалению, приходится констатировать, что до настоящего времени программы не утверждены ни в одном субъекте России», – говорится в пояснительной записке к новому законопроекту: у региональных властей отсутствуют какие-либо стимулы по разработке и утверждению программ, что не позволяет реализовать механизм защиты жилья граждан.
Если бы механизм страхования жилья от ЧС работал с 2019 г., это позволило бы, с одной стороны, обеспечить наиболее полную защиту имущественных интересов населения, с другой – оптимизировать расходы федерального и региональных бюджетов в связи с ликвидацией последствий ЧС, говорится в записке. В этом случае часть расходов по возмещению ущерба легла бы на страховые организации, пишут депутаты: это существенно снизило бы нагрузку на федеральный и региональные бюджеты, а также на граждан.
Чрезвычайные ситуации, из-за которых повреждается или полностью утрачивается жилье граждан, в России возникают нередко: с 2020 по 2022 г. только из федерального бюджета на финансовое обеспечение мер социальной поддержки населения выделено и израсходовано около 25,5 млрд руб., говорится в документе, то есть ежегодно в среднем расходуется около 8,5 млрд руб. Также значительные средства на возмещение ущерба выделяются из региональных бюджетов. Кроме того, указано в записке, жилье может быть утрачено и из-за событий, которые не были признаны ЧС.
ВСС поддерживает инициативу депутатов сделать обязательной разработку программы страхования жилья от ЧС для властей регионов, передал через представителя президент союза Евгений Уфимцев. «Мы видим, что проникновение страхования жилья в регионах составляет около 10%. Однако опыт Москвы показывает, что проникновение страхования жилья благодаря такой программе повышается до 60–70%», – добавляет он. Если бы такое проникновение страхования жилья было в регионах, страдающих сейчас от паводка, и гражданам, и властям было бы гораздо проще справиться с последствиями стихии, резюмировал Уфимцев: разработка программ в регионах позволит сделать страхование дешевле для граждан, чем обычное коммерческое.
В конце марта в нескольких регионах России начались паводки. Режим ЧС введен в Оренбургской области (5 апреля в Орске прорвало дамбу), Тюменской и Курганской областях, а также в некоторых районах Томской и Самарской областей. Количество жилых домов, подтопленных в результате наводнений, уже превысило 14 000, приусадебных участков – 25 100, писал ТАСС 14 апреля. На фоне этого страховщики фиксируют рост запросов на страхование жилья – в том числе среди регионов, где уже действует ЧС, писали «Ведомости». Но по закону нельзя страховать имущество, которое находится в зоне под угрозой наводнения с момента объявления о ней.