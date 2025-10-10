Банки и Wildberries ответили Совету Федерации о регулировании скидок

8 октября Совет Федерации рекомендовал правительству внести в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» поправки, которые обеспечат равные условия доступа к посредническим цифровым платформам для всех продавцов и покупателей. Новые нормы должны исключить возможность предоставления преимуществ аффилированным с владельцем платформы компаниям. Кроме того, сенаторы предлагают закрепить принцип единой цены на товары, работы и услуги независимо от того, какое электронное средство платежа выбирает оператор платформы (сейчас, если покупатель платит картой аффилированного с маркетплейсом банка, он обычно получает скидку). Таким образом, по мнению сенаторов, способ оплаты не должен влиять на конечную стоимость для пользователей.