Центробанк перечислил трудности внедрения биометрии в МФО

ЦБ надеется на делегирование кредитным организациям биометрической идентификации и аутентификации по транзакционной модели, сообщила Беляева, это позволило бы МФО быстро, просто и без многомиллионных затрат внедрить биометрию. Но по закону банки не обязаны принимать МФО на обслуживание и брать на себя обязательства по идентификации и аутентификации, поэтому они отказывают обратившимся компаниям, знает Беляева. У банков либо совсем нет технологического решения для МФО, либо они не готовы его делать, рассказала она. ЦБ насчитал пять банков, готовых создать такие решения, но не раньше 2027 г., добавила Беляева.