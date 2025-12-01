Центробанк перечислил трудности внедрения биометрии в МФО

Центробанк перечислил трудности внедрения биометрии в МФОЭто долго, дорого и сложно, констатировали в регуляторе
Микрофинансовые организации (МФО) столкнулись с рядом сложностей в работе над прямым подключением к Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом экономический советник управления надзора за микрофинансовым рынком департамента небанковского кредитования Банка России Лилия Беляева рассказала в ходе Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой деятельности.
Подтверждение личности по биометрии при дистанционном оформлении микрозаймов станет обязательным для микрофинансовых компаний (МФК) с 1 марта 2026 г., для микрокредитных компаний – с 1 марта 2027 г.
Остались без поддержки
Внедрить биометрию напрямую – очень долго, дорого и сложно, знает Беляева. Стоимость такой интеграции, по ее словам, может доходить до 100 млн руб. Сами МФО оценивают подключение в 30–80 млн руб., писали «Ведомости».
К тому же изучение технической документации такой «тяжелой» госсистемы, как ЕБС, – очень сложный процесс, особенно для компаний, у которых подобного опыта не было, указала Беляева. Поэтому качественная консультационная поддержка имеет большое значение, но проведенный ЦБ опрос МФО показал, что информационное сопровождение от оператора биометрической системы (Центр биометрических технологий, или ЦБТ. – «Ведомости») в некоторых случаях «оставляет желать лучшего», поделилась Беляева.
Сначала ожидание ответа от ЦБТ могло быть долгим, признал руководитель направления по развитию бизнеса компании Максим Охалов в ходе выступления на конференции, но сейчас оператор ЕБС выделил «какое-то количество» ресурсов на взаимодействие и стал отвечать оперативнее. При интеграции с ЕБС придется изучить методические рекомендации, но они, уверен Охалов, несложные.
Инфраструктура ЕБС в коробочном решении не учитывает специфику бизнеса МФО и ориентирована в основном на кредитные организации, отметила Беляева. Для решения этих проблем, по мнению ЦБ, необходимо создать отдельный консультационный центр, а также развивать сеть интеграторов ЕБС. Но профессиональное сообщество интеграторов пока не сформировано: ряд компаний этим интересуются, но готовое решение есть только у одной, посетовала Беляева.
Основная проблема в том, что МФО решают все вопросы в одиночку, согласился директор по операционным рискам и инновациям ГК «Финбридж» Игорь Ермак во время выступления на конференции. Для более эффективной работы надо объединить усилия и работать в рамках рабочих групп, предложил он.
ЦБ надеется на делегирование кредитным организациям биометрической идентификации и аутентификации по транзакционной модели, сообщила Беляева, это позволило бы МФО быстро, просто и без многомиллионных затрат внедрить биометрию. Но по закону банки не обязаны принимать МФО на обслуживание и брать на себя обязательства по идентификации и аутентификации, поэтому они отказывают обратившимся компаниям, знает Беляева. У банков либо совсем нет технологического решения для МФО, либо они не готовы его делать, рассказала она. ЦБ насчитал пять банков, готовых создать такие решения, но не раньше 2027 г., добавила Беляева.
Другая проблема такого сотрудничества – стоимость услуг банков и цена обращения к ЕБС, продолжила Беляева. Для МФО действуют льготные тарифы на обращение к ЕБС, но нет технического и организационного решения, чтобы в случае использования услуг банков применялись льготные тарифы МФО, а не обычные банковские, указала она. По просьбе представителей микрофинансового рынка стоимость одного обращения для аутентификации пользователя была снижена с 25,5–60 руб. до 3,91–18 руб.
ЦБ разработал законопроект, который смягчает обязательства по биометрии для МФО, в частности, предлагается позволить МФО делать аутентификацию через коммерческие биометрические системы банков и с помощью их ID-сервисов. Но из-за разногласий с некоторыми ведомствами предложенный регулятором законопроект может быть не принят, опасается Беляева.
Послабления для МФО не поддержали Минцифры и МВД, писали «Ведомости». В Минцифры предлагают дождаться накопления правоприменительной практики, а в МВД опасаются негативных последствий для кибербезопасности.
Содействие биометрии
ЦБ поставил перед МФО задачу обеспечить содействие сдаче биометрии их клиентами, но из 11 компаний, которые с 1 марта 2026 г. планируют работать по биометрии, только три адекватно проработали вопрос коммуникации, посетовала Беляева.
Технологически финансовая онлайн-платформа Webbankir будет готова к введению обязательной биометрии с весны следующего года, рассказал ее гендиректор Андрей Пономарев. Компании, которые хотят продолжать работать на рынке, найдут такую возможность, несмотря на необходимость больших инвестиций, считает он.
Lime Credit Group (МФК «Лайм-займ») активно готовится ко вступлению в действие нового правила, сообщила ее гендиректор Олеся Киселева. Группа запустила масштабную информационную кампанию: разъясняет принципы работы биометрии через сайты, соцсети, e-mail-рассылки и другие каналы коммуникации с потребителями финансовых услуг, публикует подробные инструкции по регистрации биометрических данных, перечислила она.
Правительство тоже пошло на ряд уступок для МФО. Например, ЦБТ с Минцифры проработали проект, который предполагает возможность зарегистрировать биометрию через «Госуслуги» и в мессенджере Мax с опцией повышения уровня упрощенной биометрии до стандартной, рассказал Охалов.
Ранее предлагалось использовать только подтвержденную биометрию, которая регистрируется очно в уполномоченных банках. Теперь же можно будет зайти в приложение «Госуслуги биометрия» и зарегистрировать упрощенную биометрию, сделав только фото, рассказал Охалов. После этого надо будет зайти на «Госуслуги» и подтвердить эту биометрию: так упрощенная биометрия с одной модальностью (виды биометрии. – «Ведомости») превратится в стандартную, пригодную для использования в процессах МФО, отметил он. Такая возможность создания «доверенного фото» будет доступна гражданам к 1 марта, но в ЦБТ ожидают, что все заработает через «Госуслуги» до конца этого года.