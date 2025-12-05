Как отмена лимитов на валютные переводы для граждан отразится на курсе

Весь этот год отток российских граждан за рубеж в инвестиционных целях только снижался, напоминает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец: это результат высоких рублевых ставок, а также развития внутренних квазивалютных инструментов, которые частично заместили внешние. В итоге оживление оттока за счет переводов физлиц настолько, что это будет заметно для рынка в целом, может случиться, но только на существенных дополнительных триггерах, считает она. Это могут быть геополитические большие изменения (если уйдут санкционные риски, доступнее станут передвижения) или заметное снижение рублевых ставок, рассуждает Донец. А одного разрешения для оттока мало, резюмирует она.