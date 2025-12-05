Как отмена лимитов на валютные переводы для граждан отразится на курсе

Как отмена лимитов на валютные переводы для граждан отразится на курсеЭксперты не ждут после этого ослабления рубля
С 8 декабря перестанут действовать лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для российских граждан и физлиц-нерезидентов из дружественных стран. Об этом решении 5 декабря сообщил Банк России и объяснил его стабильной ситуацией на валютном рынке.
Лимиты предполагают, что россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран могут переводить за рубеж не более $1 млн в месяц (или эквивалент в другой валюте) на счета в иностранных банках. Для транзакций через системы денежных переводов лимит составляет $10 000 в месяц. Размер определяется по официальному курсу на дату поручения банку.
ЦБ сохранил до 7 июня 2026 г. запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юрлиц из таких государств за исключением компаний, которые находятся под контролем российских юрлиц или граждан. Работающие в России физлица-нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы. Эти запреты не распространяются на перевод денег иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.
Банки из недружественных государств могут совершать переводы в рублях через корреспондентские счета в российских банках при условии, что счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, напомнил ЦБ.
На 5 декабря установленный Банком России курс доллара составляет 76,97 руб., что на 24,3% ниже значений конца 2024 г. и является минимумом с мая 2023 г.
Главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров не видит существенного влияния данной меры на курс: инфраструктура остается слабым звеном. Не ждет влияния на курс рубля после снятия ограничений и старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев видит две причины. Отток капитала за границу во многом ограничен текущими западными санкциями и рисками попасть под новые ограничения. И также Васильев не исключает, что предыдущий лимит в $1 млн в месяц мог обходиться с помощью различных непрозрачных схем, в том числе с помощью криптовалют.
Решение в целом негативно для курса рубля в долгосрочной перспективе, но эффект в моменте, вероятно, будет небольшим – для вывода за рубеж до сих пор использовались рубли, а не валюта, говорит инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев. Несмотря на небольшой эффект, это важный сигнал о том, что курс рубля, вероятно, уже достаточно переукрепился для того, чтобы регулятор начал реагировать, полагает он.
Действия властей на текущих уровнях могут говорить о нежелательности избыточно крепкого курса рубля, продолжает Васильев. Поэтому за этой мерой могут последовать другие, которые могут сдержать укрепление рубля, считает он. Например, словесные интервенции о нежелательности укрепления рубля, сокращение продажи валюты в рамках бюджетных операций с переходом к пополнению валюты в резервы, дальнейшее ослабление ограничений на вывод капитала, активное снижение ключевой ставки при явном замедлении инфляции, перечисляет Васильев.
Вряд ли в условиях санкций отмена лимитов на переводы сильно увеличит спрос физлиц на валютные активы и ослабит рубль, пишет экономист Дмитрий Полевой в своем Telegram-канале. Но сам по себе сигнал он оценивает как не самый правильный и предполагает, что намного лучше смотрелся бы временный отказ от продажи валюты в рамках операций зеркалирования.
Весь этот год отток российских граждан за рубеж в инвестиционных целях только снижался, напоминает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец: это результат высоких рублевых ставок, а также развития внутренних квазивалютных инструментов, которые частично заместили внешние. В итоге оживление оттока за счет переводов физлиц настолько, что это будет заметно для рынка в целом, может случиться, но только на существенных дополнительных триггерах, считает она. Это могут быть геополитические большие изменения (если уйдут санкционные риски, доступнее станут передвижения) или заметное снижение рублевых ставок, рассуждает Донец. А одного разрешения для оттока мало, резюмирует она.
Рубль остается самой загадочной переменной российского рынка в 2025 г., говорит Донец. Главными факторами поддержки рубля остаются профицит торгового баланса, высокая ключевая ставка, пониженный спрос на валюту для закупки импорта и погашения внешних долгов, перечислил Васильев.
БКС ожидает на конец года курс доллара не слабее 82 руб., но допускает, что ослабление российской валюты остановится на 80 руб./$. В базовом сценарии (при неизменной геополитике) в Совкомбанке прогнозируют, что рубль до конца года останется крепким и будет торговаться в диапазоне 75-80 руб./$, 87-93 за руб./евро и 10,6-11,3 за руб./юань.
«Т-инвестиции» ждут ослабление рубля в диапазон 92-96 руб./$ на горизонте года. Донец называет четыре фактора такого прогноза:
снижение экспортной выручки на фоне невысоких цен на нефть;
отскок в закупках импорта после затянувшейся паузы и истощения запасов, набранных в конце прошлого года;
дальнейшее снижение ключевой ставки, которое может ускориться весной;
сокращение с начала 2026 г. более чем вдвое операций ЦБ по продаже валюты (зеркалирующих операций ФНБ с запаздыванием).