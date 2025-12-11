Греф призвал «выходить из песочницы» и разрешить расчеты в стейблкойнах в России

Финансовые институты в США, Европе и Азии уже активно используют стейблкойны, России тоже нужно «выходить из песочницы» и разрешить их использование внутри страны, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции «FI Day. ИИ & блокчейн». Глава «Сбера» «мечтает» о том, чтобы отечественное регулирование продвинулось до легализации «базовой транзакционной функциональности [расчетов] со стейблкойнами». В противном случае, по его мнению, все, что связано с блокчейном, за исключением разве что майнинга, «будет иметь вид песочницы» в России.