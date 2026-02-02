Суд Англии обязал Потанина раскрыть документы «Норникеля» в споре с «Русалом»

«Русал» в Высоком суде требует отстранить Потанина от руководства «Норникелем» и принудительно продать ему часть доли бизнесмена в компании, писали «Ведомости». Алюминиевый гигант предъявил иск к Потанину и его структуре Whiteleave Holdings в октябре 2022 г. по нескольким эпизодам нарушения соглашения акционеров «Норникеля», связанных, по его мнению, с выводом активов за периметр компании (авиаперевозчик Nordstar, ПСМК, «Логистик-центр» и др.). Позже «Русал» добавил обвинение в консолидации Потаниным контроля над платформой по выпуску цифровых финансовых активов «Атомайз» в ущерб «Норникелю».