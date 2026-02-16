Пенсионеры чаще других теряли из-за мошенников крупные суммы денег

В 2025 г. женщины реже мужчин сталкивались с различными видами финансового мошенничества. Но они чаще совершали ошибочные действия под влиянием злоумышленников – и это приводило к хищению денег. Женщины больше становились жертвами телефонных звонков аферистов и в результате чаще, чем мужчины, раскрывали им коды из sms-сообщений и push-уведомлений. Мужчины больше подвергались атакам в мессенджерах, обманам на сайтах и в приложениях. Они чаще женщин скачивали вредоносные программы и разглашали личные и финансовые данные.