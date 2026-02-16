Пенсионеры чаще других теряли из-за мошенников крупные суммы денег

Пенсионеры чаще других теряли из-за мошенников крупные суммы денегЖенщины реже мужчин сталкивались со злоумышленниками, но чаще попадались на их уловки
Люди пенсионного возраста в 2025 г. чаще других возрастных групп теряли из-за мошенников суммы выше 1 млн руб., тогда как средний размер хищения в России – до 20 000 руб. Эти данные приводит Банк России по итогам ежегодного опроса почти 460 000 человек из всех регионов.
В прошлом году с кибермошенниками сталкивались 29% респондентов, что на 5 п. п. меньше, чем годом ранее, отмечает ЦБ в релизе. Основным каналом связи злоумышленников с людьми по-прежнему остаются телефонные звонки. При этом увеличилось количество обманов с помощью фишинговых ссылок, поддельных QR-кодов и вирусных программ. Последний способ приводил к потере денег в два раза чаще, чем звонки. Но в основном пострадавшие самостоятельно переводили деньги мошенникам.
В 2025 г. женщины реже мужчин сталкивались с различными видами финансового мошенничества. Но они чаще совершали ошибочные действия под влиянием злоумышленников – и это приводило к хищению денег. Женщины больше становились жертвами телефонных звонков аферистов и в результате чаще, чем мужчины, раскрывали им коды из sms-сообщений и push-уведомлений. Мужчины больше подвергались атакам в мессенджерах, обманам на сайтах и в приложениях. Они чаще женщин скачивали вредоносные программы и разглашали личные и финансовые данные.
Треть граждан, которые потеряли деньги, при контакте со злоумышленниками не вспомнили о правилах финансовой безопасности. В то же время количество пострадавших, которые сообщили о хищении денег и в свой банк, и в полицию, увеличилось практически до 40%.
Объем операций без добровольного согласия клиентов по итогам 2025 г. увеличился относительно года ранее на 6,4% до 29,3 млрд руб., следует из данных ЦБ. Количество мошеннических операций за этот период увеличилось на 31,2% до 1,57 млн случаев. Значительный рост количества хищений регулятор связывает с тем, что в прошлом году для крупных банков стало обязательным наличие в мобильном приложении специальной кнопки: с ее помощью клиенты оперативно заявляли о мошенничестве, в том числе на небольшие суммы.
Наибольший объем средств мошенники похитили со счетов граждан (переводов денег через приложение банка, т. е. без использования карты/реквизитов карты) – почти 10,63 млрд руб. (+11% относительно 2004 г.). Таким способом деньги украли 282 600 раз (рост почти в 2,8 раза относительно данных 2024 г.). В то же время на этот же тип операций пришелся и наибольший объем возвращенных клиентам денежных средств – 700,4 млн руб., отмечает ЦБ.
Вторым основным способом хищения денег стала СБП – через нее украдено 9,98 млрд руб. (+21% г/г). По количеству операций без добровольного согласия клиентов СБП также заняла второе по популярности место – 290 650 случаев (+44% г/г). Объем краж с карт (при оплате покупок офлайн и онлайн) составил за прошлый год 7,07 млрд руб. (-17% г/г), но по количеству мошеннических операций это самый частый способ хищения – 980 460 случаев (+19% г/г).
В 2025 г. банки вернули клиентам 1,73 млрд руб., или 5,9% от всего объема украденных средств. Для сравнения: в 2024 г. этот показатель составил 2,71 млрд руб., или 9,9%. При этом за прошлый год банки смогли предотвратить 134,16 млн хищения у клиентов на общую сумму 13,89 трлн руб.
Количество мошеннических телефонных номеров, отправленных по инициативе ЦБ на блокировку, за 2025 г. составило 69 094 шт., что в 2,5 раза меньше, чем за 2024 г. Снижение числа мошеннических звонков регулятор связывает с работой, проводимой им совместно с Минцифры, участниками финансового рынка и операторами связи.
Несмотря на характерную для последних двух лет динамику снижения количества созданных фишинговых сайтов и сайтов для ведения незаконной финансовой деятельности, такие атаки все равно сохранили актуальность в 2025 г., писал ЦБ. Всего за прошлый год по инициативе регулятора были заблокированы 384 400 мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.