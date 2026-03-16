«Русал» отсудил у Потанина первые деньги в Лондоне

Размер выплаты будет определен «стандартным» способом, если стороны не согласуют иной подход, говорится в постановлении суда, которое есть у «Ведомостей». А до тех пор инстанция обязала Потанина произвести «Русалу» промежуточный платеж в размере 247 500 фунтов стерлингов в счет этой суммы. Он должен сделать это в течение 14 дней с момента выдачи соответствующей лицензии Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Высокий суд дал Потанину 10 дней на обращение за лицензией начиная с момента утверждения постановления (датировано 3 февраля). «Все стороны должны приложить все разумные усилия для получения лицензии в кратчайшие сроки», – подчеркнула инстанция.