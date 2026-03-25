Такси переводят на гибкую страховку

Документ разрешает оформлять полисы на срок от одного дня до года для граждан – самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих в такси. Ранее договор ОСГОП можно было заключить минимум на год. Максимальный размер выплаты по полису составляет 2,025 млн руб.