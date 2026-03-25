«Не ключевая ставка мешает, а низкая производительность труда»

Депутат от «Единой России» Наталья Назарова спросила Набиуллину, почему ЦБ так долго держит ставку высокой, если при похожем эпизоде в 2016 г., когда инфляция резко разогналась и регулятор повысил ставку, снизил он ее потом с 17 до 10% за год. В то же время ставка 21% держалась с октября 2024 г. по июнь 2025 г. и только в марте этого года опустилась до 15%. Различия в действиях ЦБ дезориентируют бизнес и снижают степень доверия к политике регулятора, сказала Назарова.