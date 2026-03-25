«Не ключевая ставка мешает, а низкая производительность труда»При обсуждении отчета ЦБ в Госдуме разговор велся вокруг эффективности экономики
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 26 марта выступала в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности ЦБ за 2025 г. Несмотря на обилие животрепещущих тем, беспокоящих думцев, больше всего внимания было уделено высокой ключевой ставке, которая тормозит развитие экономики. «Нам надо, чтобы наша экономика была эффективной. Будет экономика эффективной – будет страна развиваться», – сказал в преддверии обсуждении отчета спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Набиуллина напомнила, что задача ЦБ – защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста. «Без макроэкономической стабильности никакого экономического роста не будет», – отметила она. И ЦБ всегда принимает решения по ставке, учитывая, в каком состоянии экономика и как развиваются отрасли. Банк России ежемесячно опрашивает 15 000 предприятий. «И поверьте, мы на их ответы надавить не можем, это письменные опросы. Мы отслеживаем, что у них с заказами, что у них с дефицитом рабочей силы, как они воспринимают процентную ставку, что с кредитами», – заметила Набиуллина.
Глава ЦБ согласна, что экономика должна быть эффективной. Но в условиях фактического отсутствия свободной рабочей силы экономика может расти только по мере повышения производительности труда. И это основное, что мешает ее развитию, считает Набиуллина. «Извините – не ключевая ставка [мешает], а то, что у нас низкая производительность труда», – отметила она. У бизнеса есть ресурсы для развития, вопрос в том, чтобы их наиболее эффективно использовать.
«Попытки сказать «давайте мы широким жестом раздадим дешевые деньги» неминуемо приведут к росту инфляции. Мы это проходили в 2024 г., когда она быстро ускорялась. И на эти грабли нельзя наступать. Нельзя развиваться за счет карманов граждан», – заключила Набиуллина. Поэтому в России инфляция не у цели в 4% больше пяти лет – люди боятся роста цен, сказала она. Уже много лет основной своей задачей ЦБ ставит заякоривание инфляционных ожидания населения, которые в марте выросли и составили 13,4%.
В условиях высокой ставки должны быть – и они есть – строго адресные программы поддержки граждан и отдельных отраслей с точки зрения приоритетов развития производительности труда, отметила Набиуллина.
Министр финансов Антон Силуанов в ходе своего небольшого комментария насчет производительности заметил, что правительство занимается этим вопросом, есть специальный проект по повышению производительности труда, где собраны лучшие методы, используются и распространяются на предприятиях лучшие практики. Но компании должны быть сами заинтересованы в повышении производительности труда, отметил министр.
Присутствовавший на заседании министр экономического развития Максим Решетников согласился, что производительность труда – это естественное желание предприятий, которые работают в конкурентной среде, повышать свою эффективность и зарабатывать дополнительные деньги.
«Если этого не происходит, давайте разбираться. Либо что-то, может быть, собственник недопонимает или как-то управляет не очень хорошо <...> Либо конкуренции недостаточно и существует какое-то монопольное положение. Либо, например, малый бизнес заперт какими-то рамками и ему просто невыгодно выходить, потому что он потеряет налоговые или какие-то еще преференции», – прокомментировал Решетников.
Когда речь идет о повышении производительности труда, неправильно ее относить исключительно к желанию бизнеса или даже отрасли, считает Володин. «Атмосфера должна быть. Мы должны сформировать ее. В том числе и правовую основу. Заинтересованность должна быть. А если заинтересованности не будет, при этом маржинальности и прибыли достаточно для предприятия, оно не будет себя утруждать», – отметил спикер Госдумы. И это задача государства создать такую обстановку, чтобы у компаний была мотивация повышать производительность, указывает он.
Инфляцию 6-7%
Депутат от «Единой России» Наталья Назарова спросила Набиуллину, почему ЦБ так долго держит ставку высокой, если при похожем эпизоде в 2016 г., когда инфляция резко разогналась и регулятор повысил ставку, снизил он ее потом с 17 до 10% за год. В то же время ставка 21% держалась с октября 2024 г. по июнь 2025 г. и только в марте этого года опустилась до 15%. Различия в действиях ЦБ дезориентируют бизнес и снижают степень доверия к политике регулятора, сказала Назарова.
Но глава Банка России не считает эти эпизоды идентичными. В 2014–2015 гг. экономика столкнулась с внешним шоком (резкое падение цены на нефть, колебание курса рубля, антироссийские санкции из-за присоединения Крыма) – кредиты тогда росли очень низкими темпами, около 5%, была больше безработица, были свободные трудовые ресурсы, незагруженные производственные мощности. И после преодоления такого большого всплеска инфляции ЦБ стал снижать ключевую ставку. «Я не могу сказать, что мы тоже ее очень быстро снизили, но быстрее, чем сейчас», – отметила Набиуллина. Но в текущем периоде экономика в «совершенно другой ситуации»: рабочие руки практически все задействованы, кредитование предыдущие годы росло на 20–22%, а спрос обогнал развитие производственных возможностей.
«Мы вначале поднимали ставку до 16% – и рынки, и мы ожидали, что будем ее снижать. Но этого оказалось недостаточно, инфляция опять под влиянием инфляционных факторов вырвалась вперед», – продолжила Набиуллина.
Необходимо усилить координацию между правительством и Центробанком, сказал в своем выступлении депутат фракции КПРФ Вадим Кумин: «Не бывает так, что Центробанк борется с инфляцией, а правительство повышает на 30% тарифы естественных монополий. Не бывает так, что правительство дает нефтяникам миллиарды рублей так называемого обратного акциза, которые потом беспилотниками уничтожаются, так сказать, а Центральный банк должен при этом повышать ставки». Должна быть координация ведомств с одной целью, которую поставил президент, – снижение инфляции, увеличение экономики, резюмировал Кумин.
Напоследок Набиуллина прокомментировала «безобидное предложение» – допустить инфляцию на уровне 6–7% (вместо текущей цели 4%), пусть цены растут выше, чем сейчас, но тогда и экономический рост будет выше.
«Но так не будет. Во-первых, инфляцию 6–7% гораздо сложнее удержать – она неминуемо будет ускоряться. А во-вторых, не будет доступного кредита <...> Ставки по депозитам должны быть не сильно ниже того, какую инфляцию ожидают люди, иначе они не понесут деньги в банки. Если инфляцию они будут ожидать высокую, а при 6–7% инфляции их ожидания будут еще выше, чем сейчас, ставки по кредитам будут надолго двузначными», – объяснила глава ЦБ. И задача ЦБ заключается в том, что он аккуратно снижает ключевую ставку, чтобы ставки для экономики были умеренными.