Сбербанк запустил факторинг в Индии

Сбербанк запустил факторинг в ИндииСервис позволяет бизнесу получать оборотное финансирование в рупиях без залога и с отсрочкой платежа
Сбербанк запустил факторинговый сервис в Индии, передал «Ведомостям» через представителя директор департамента торгового финансирования и факторинга кредитной организации Игорь Лысенко. Сервис работает на локальной государственной технологической платформе и позволяет микро-, малым и средним предприятиям без залога и с отсрочкой платежа до 180 дней получать оборотное финансирование в рупиях, рассказал Лысенко. Ключевым преимуществом сервиса он назвал быстрые онлайн-сделки с электронным документооборотом.
«Продавцам требуется стабильное оборотное финансирование без залогов и длительного одобрения, а покупателям – надежные цепочки поставок. Это поможет компаниям быстрее осваивать новые ниши, повышать качество поставляемых товаров и услуг, а также наращивать товарооборот с зарубежными партнерами, в том числе из России», – говорит Лысенко.