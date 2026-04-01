Сбербанк запустил факторинг в Индии

Сервис позволяет бизнесу получать оборотное финансирование в рупиях без залога и с отсрочкой платежа
Наталья Заруцкая
Сбербанк, вероятно, решил пустить в дело в Индии скапливающуюся ликвидность в рупиях, рассудили эксперты / Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк запустил факторинговый сервис в Индии, передал «Ведомостям» через представителя директор департамента торгового финансирования и факторинга кредитной организации Игорь Лысенко. Сервис работает на локальной государственной технологической платформе и позволяет микро-, малым и средним предприятиям без залога и с отсрочкой платежа до 180 дней получать оборотное финансирование в рупиях, рассказал Лысенко. Ключевым преимуществом сервиса он назвал быстрые онлайн-сделки с электронным документооборотом.

«Продавцам требуется стабильное оборотное финансирование без залогов и длительного одобрения, а покупателям – надежные цепочки поставок. Это поможет компаниям быстрее осваивать новые ниши, повышать качество поставляемых товаров и услуг, а также наращивать товарооборот с зарубежными партнерами, в том числе из России», – говорит Лысенко.

