Что ждет рынок рассрочки после введения регулирования

Информация о задолженности свыше 50 000 руб. у одного оператора будет передаваться в бюро кредитных историй. Благодаря этому банки и микрофинансовые организации смогут лучше оценить уровень долговой нагрузки человека, обратившегося за кредитом или займом, рассчитывает Банк России, которому теперь поднадзорны операторы. ЦБ ведет их реестр и будет допускать на рынок. К дню вступления закона в силу в реестр вошло 14 организаций – Совкомбанк (сервис «Халва»), а также юрлица, связанные со Сбербанком («Плати частями»), Т-банком («Долями»), Альфа-банком («Подели»), «Яндексом» («Сплит») и др.