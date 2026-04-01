Финансы

Что ждет рынок рассрочки после введения регулирования

Оценки разошлись от временной стагнации до драматичного падения
Наталья Заруцкая
Последствия введения регулирования сейчас прогнозировать тяжело, но есть шанс, что BNPL-рынок будет временно стагнировать / Андрей Гордеев / Ведомости

С 1 апреля в России заработал закон, регулирующий работу сервисов рассрочки и оплаты частями (BNPL – buy now, pay later). Сервис стал бесплатным для граждан, а операторам рассрочки запрещено устанавливать разные цены на товар, если он приобретается тем или иным способом. Размер штрафов за просрочку выплат ограничен 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Максимальный период оформления рассрочки – шесть месяцев, с 1 апреля 2028 г. он сократится до четырех.

Информация о задолженности свыше 50 000 руб. у одного оператора будет передаваться в бюро кредитных историй. Благодаря этому банки и микрофинансовые организации смогут лучше оценить уровень долговой нагрузки человека, обратившегося за кредитом или займом, рассчитывает Банк России, которому теперь поднадзорны операторы. ЦБ ведет их реестр и будет допускать на рынок. К дню вступления закона в силу в реестр вошло 14 организаций – Совкомбанк (сервис «Халва»), а также юрлица, связанные со Сбербанком («Плати частями»), Т-банком («Долями»), Альфа-банком («Подели»), «Яндексом» («Сплит») и др.

