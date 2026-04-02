Поведенческие факторы ограничивают потенциал добровольных пенсионных программ

В России создана базовая инфраструктура для развития корпоративных пенсионных программ (КПП) и программы долгосрочных сбережений (ПДС), но их потенциал пока не раскрыт полностью. Этому препятствуют поведенческие и институциональные факторы, согласно исследованию Финансового университета, с которым ознакомились «Ведомости». Его авторы провели 11 интервью с первыми лицами организаций государственного сектора экономики, еще 18 – с сотрудниками таких организаций и 6 – с руководителями негосударственных пенсионных фондов (НПФ).