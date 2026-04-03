Коммунисты предлагают повысить отчисления букмекеров на спорт

Коммунисты предлагают повысить отчисления букмекеров на спортЗаконопроект предполагает увеличение более чем в полтора раза
Группа депутатов от КПРФ совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым (член КПРФ) намерены внести в Госдуму законопроект о повышении размера целевых отчислений букмекеров на спорт до минимум 50 млн руб. в квартал, или 10% от выручки, с 2028 г. «Ведомости» ознакомились с документом, Гибатдинов подтвердил его подлинность. Внесение запланировано на пятницу, 3 апреля, сообщил соавтор проекта – депутат Артем Прокофьев.
Сейчас размер отчислений – минимум 30 млн руб., или 2,25% от выручки (с 2028 г. ожидается повышение до 2,5%). Депутаты считают целесообразным увеличить его в связи с ростом прибыли букмекерских контор и числа мест осуществления их деятельности, а также в связи с использованием ими спорта для заработка, говорится в пояснительной записке к законопроекту.