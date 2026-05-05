«Белые списки» и финансирование от ВТБ помогли кредитному рейтингу «Делимобиля»Агентство АКРА сняло с него статус «под наблюдением» и подтвердило на уровне BBB+
Рейтинговое агентство АКРА сняло статус «под наблюдением» с рейтинга ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») и установило по нему «негативный» прогноз, сообщается в пресс-релизе. Рейтинг продолжает действовать на уровне BBB+(RU), что означает умеренную кредитоспособность компании. По итогам торгов 5 мая акции «Делимобиля» на Мосбирже снизились на 1,80%, до 76,35 руб. за бумагу.
Снятие статуса АКРА объяснило двумя причинами: «Делимобиль» включен в «белые списки» Минцифры и заключил договор с ВТБ о предоставлении финансирования в формате возвратного лизинга на общую сумму до 6,7 млрд руб. до трех лет. Этого достаточно для рефинансирования значительной части долговых обязательств, подлежащих погашению в 2026 г., сообщило АКРА. В этом году «Делимобилю» предстоит погасить три выпуска облигаций на 10 млрд руб., два из них на 6,5 млрд руб. – в мае и еще один в октябре.
В релизе АКРА также отмечается, что кредитный рейтинг базируется на высоких оценках бизнеса и корпоративного управления, средней оценке за размер и очень высокой рентабельности. Умеренно слабая оценка ликвидности учитывает возможность получения акционерной поддержки. Давление на рейтинг оказывают высокая долговая нагрузка и низкое покрытие процентных платежей.
Снятие статуса «под наблюдением» и подтверждение рейтинга указывают на последовательное сокращение финансовых рисков и укрепление устойчивости бизнеса, приводятся в пресс-релизе «Делимобиля» слова его основателя и генерального директора компании Винченцо Трани.
Чистый убыток «Делимобиля» по итогам 2025 г. составил 3,7 млрд руб., тогда как годом ранее компания получила небольшую чистую прибыль 8 млн руб. Выручка выросла на 11%, до 30,8 млрд руб., EBITDA снизилась на 3,45%, до 6,18 млрд руб., а ее рентабельность упала с 23% до 20%. Соотношение чистого долга/EBITDA выросло до 4,8x с 4,6x.
Проблема с ликвидностью и избыточной долговой нагрузкой для компании решена, по крайней мере среднесрочно, считает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин: ВТБ получает в собственность автопарк, но с обязательством сдать их обратно в лизинг «Делимобилю». Обе стороны гибко застрахованы от негативных сценариев, пояснил он.
Но, по словам Бахтина, рынок не в восторге от сделки, поскольку компания все равно остается сильно закредитованной – ее чистый долг составляет почти 30 млрд руб. «Делимобиль» получил передышку, но при текущих высоких ставках и отрицательном свободном денежном потоке вопрос о рефинансировании долговых обязательств все равно встанет», – добавил Бахтин.
Аналитик Инвестбанка «Синара» Георгий Горбунов также полагает, что у компании не возникнет проблем с погашением майского выпуска на 6,5 млрд руб. Кроме того, еще в декабре «Делимобиль» подписал договоры кредитной линии с акционером группы и с компанией под общим контролем лимитом до 10 млрд руб. (по 7,5 млрд и 2,5 млрд руб. соответственно).
Риски по облигациям «Делимобиля» хотя и повышенные, но на горизонте одного года вполне управляемые, считает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Тимур Хайруллин. Компания активно стремится улучшить финансовое положение: в прошлом году она провела оптимизацию персонала и продала около 4000 автомобилей. А новый фокус на эконом-сегменте клиентов позволяет более активно использовать автопарк. Хайруллин также напоминает, что «Делимобиль» может прибегнуть к поддержке Трани. «Окно возможностей по привлечению банковского и облигационного финансирования для "Делимобиля" по-прежнему не закрыто. Остаются опции по продаже части автопарка и допэмиссии», – добавил он.
В дальнейшем на экономике бизнеса должно положительно сказаться снижение ключевой ставки ЦБ, полагает Хайруллин. Но около 35% обязательств компании имеют плавающую ставку, поэтому смягчение политики ЦБ не даст немедленного сильного эффекта. «Речь об экономии порядка 100 млн руб. на каждый пункт снижающейся ставки за целый год. Основное влияние можно будет увидеть лишь в последующие годы», – пояснил он.
Бахтин считает реализуемыми планы менеджмента вернуться к чистой прибыли и достичь маржинальности EBITDA в 30% к концу 2026 г. «Синара» пересмотрела прогнозы с учетом операционных результатов первого квартала: прогноз по выручке на 2026 г. повышен на 5%, до 36,3 млрд руб., по EBITDA – на 13,9%, до 8,2 млрд руб. При этом аналитики ожидают убыток в 1,6 млрд руб. по итогам года. Таргет по акциям – 90 руб. до конца года с рейтингом «держать».
Хайруллин из БКС считает, что облигации «Делимобиля» сейчас выглядят интереснее акций для инвесторов с агрессивным риск-профилем: бонды с погашением в августе следующего года предполагают доходность к погашению почти 30%.
Горбунов добавил, что операционные успехи первого квартала (проданные минуты выросли на 33%, выручка на автомобиль – на 13,2% при сокращении парка на 11%) пока не заложены в цену акций, и если компании удастся показать устойчивый рост, это поддержит котировки и станет основным драйвером роста.