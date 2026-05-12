Граждане стали активнее жаловаться в ЦБ на МФО из-за раздолжнителей

Число жалоб в Банк России от граждан в январе – марте 2026 г. составило 102 100 шт. и выросло за год на 8,1%. Но без учета жалоб, не относящихся к компетенции Банка России, а также жалоб, на которые он уже отвечал заявителям, общее число жалоб, напротив, сократилось на 0,3%, следует из данных регулятора. Абсолютных цифр Банк России не привел.