ЦБ оспорил в суде ЕС возможность помощи Украине за счет российских активов

ЦБ оспорил в суде ЕС возможность помощи Украине за счет российских активовОспариваемый регламент ЕС является больше декларацией, чем реальным механизмом, считают юристы
Банк России вновь пошел в европейский суд. На этот раз отечественный регулятор оспаривает регламент ЕС, который допустил финансовую помощь Украине за счет заблокированных активов России. С иском ЦБ обратился в Европейский суд общей юрисдикции (Люксембург) 22 мая, сообщил регулятор на сайте. Карточки дела в суде первой инстанции пока нет.
В феврале этого года Европейский парламент и Совет ЕС приняли регламент № 2026/467 «Об усилении сотрудничества в рамках программы кредитования поддержки Украины на 2026 и 2027 гг.». Нормативный акт принят не в рамках пакета антироссийских санкций, а на основании ст. 212 Договора о функционировании ЕС – об экономическом, финансовом и техническом сотрудничестве с третьими странами, обращает внимание Telegram-канал The Sanctions Law.