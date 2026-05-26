КС признал неконституционными некоторые нормы закона об ОСАГО

КС признал неконституционными некоторые нормы закона об ОСАГОСуд запретил взыскивать с компаний убытки сверх лимита страховой суммы
Конституционный суд (КС) поддержал «Т-страхование» и признал не соответствующими Конституции ряд положений закона об ОСАГО, которые позволяли взыскивать со страховщиков расходы на ремонт автомобиля сверх лимита страховой суммы в 400 000 руб. КС указал: общий объем ответственности страховщика не может выходить за рамки этого порога. А если стоимость ремонта по рыночным ценам превышает 400 000 руб., потерпевший сможет либо самостоятельно доплатить разницу за ремонт на СТО, либо отказаться от натурального возмещения и получить денежную выплату в пределах страховой суммы.
Суд постановил, что дело «Т-страхования» подлежит пересмотру. Теперь законодателю предстоит внести соответствующие изменения в закон об ОСАГО.
«Т-страхование» обратилось в КС из-за того, что ранее суд общей юрисдикции взыскал со страховщика убытки, превышающие лимит в 400 000 руб. Потерпевший сначала выбрал натуральное возмещение ущерба – ремонт автомобиля на станции техобслуживания. «Т-страхование» оценило стоимость восстановительного ремонта по методике, утвержденной Банком России, в 320 000 руб. Но автосервис оценил те же работы в 580 000 руб., что значительно превышало лимит выплат по ОСАГО. СТО отказалась проводить ремонт, опасаясь, что страховая компания не оплатит разницу.
Суд встал на сторону автовладельца: он посчитал, что если страховщик не смог организовать ремонт, потерпевший вправе самостоятельно восстановить автомобиль и взыскать фактические убытки с компании. В результате с «Т-страхования» взыскали сумму сверх лимита ОСАГО. Апелляционный и кассационный суды подтвердили решение нижестоящей инстанции, а Верховный суд не принял жалобу «Т-страхования» на рассмотрение.
В жалобе в КС страховщик указал, что институт ОСАГО создан для повышения уровня защиты прав потерпевших при ДТП, но при этом имеет определенные ограничения в части ответственности страховщика. Текущая судебная практика приводит к тому, что ответственность страховщика ничем не ограничена, указано в жалобе. Это «противоречит самой сути страхования, влечет крайне негативные последствия для всего страхового рынка и нарушает баланс экономических интересов участников страховых отношений», отмечается в ней.
В итоге страховщики оказываются в ситуации, когда закон обязывает их выполнить невыполнимое обязательство, считают в «Т-страховании». Но с точки зрения положений закона такая ситуация не является основанием для смены формы возмещения или уважительной причиной и вменяется страховщику в вину – это ущемляет конституционные права компании, говорится в жалобе.
КС согласился с доводами страховщика. В постановлении КС указал, что цель ОСАГО состоит в балансе интересов потерпевших, страховщиков и общества в целом. Страховая сумма в 400 000 руб. является установленным законом пределом ответственности страховщика, а потому расходы на восстановительный ремонт не могут взыскиваться сверх этого лимита.
До внесения изменений в законодательство КС предложил временный механизм разрешения подобных споров: если стоимость ремонта по рыночным ценам превышает 400 000 руб., но расчет по методике Банка России укладывается в лимит, потерпевший сможет либо самостоятельно доплатить разницу за ремонт на СТО, либо отказаться от натурального возмещения и получить денежную выплату в пределах страховой суммы.
В «Т-страховании» отмечали, что действующая практика фактически вынуждает страховщиков финансировать ремонт, стоимость которого превышает страховую сумму и если СТО отказывается выполнять работы из-за недостатка средств, ответственность перекладывается на страховую компанию, хотя лимит выплат уже исчерпан. Практика взыскания денежного долга со страховщиков противоречит интересам потребителей и служит удовлетворению коммерческих интересов автопосредников, говорил представитель «Т-страхования».
Это не только юридическая, но и клиентская оценка со стороны КС, который сказал о том, что закон действует по ОСАГО и более 400 000 руб. взыскивать со страховщиков нельзя, заявил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в ходе конференции ВСС.