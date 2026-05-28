Коллекторы купили у МФО минимальный объем просрочки за последний год

Коллекторы купили у МФО минимальный объем просрочки за последний годСтоимость портфелей слишком высокая и больше не устраивает покупателей
Коллекторы скупили в апреле минимальный за последние 12 месяцев объем просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) – 7,7 млрд руб., следует из данных сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтехгруппу «Свой»). Это на 6% меньше показателей апреля 2025 г. и на 12,5% меньше, чем в январе 2026 г., когда традиционно продажи наиболее низкие. Данные ID Collect основаны на статистике всех электронных торговых площадок и прямых продаж.
Процент закрытых сделок в апреле стал минимальным за 11 месяцев и составил 79,7%, указывает гендиректор ID Collect Александр Васильев. Ниже показатели опускались только в апреле прошлого года (74,6%) после заметного роста средневзвешенной цены, отмечает он. При этом с ноября 2025 г. ежемесячно коллекторы скупали не менее 88% выставленных на продажу портфелей просрочки МФО, а в январе 2026 г. этот показатель почти приблизился к отметке в 100%. На этом фоне процент закрытых сделок на уровне 79,7% – низкий показатель для рынка, считает Васильев.