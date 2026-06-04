К мультибанкингу Т-банка присоединится еще один банк

Мультибанкинг дает много преимуществ не только пользователям, но и самим банкам, говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. Сейчас кредитные организации в борьбе за клиента вынуждены реализовать по возможности самый широкий спектр сервисов и решений, что требует от них много денежных затрат и ресурсов, рассуждает он. Мультибанкинг же позволяет игрокам направить свои силы на развитие каких-то конкретных приоритетных направлений, ради которых пользователи будут к ним приходить, и при этом у людей останется возможность получать другие услуги и сервисы в других банках, но как бы в режиме «одного окна», поясняет Войлуков.