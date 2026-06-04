К мультибанкингу Т-банка присоединится еще один банк

К мультибанкингу Т-банка присоединится еще один банкС осени Совкомбанк станет пятым подключенным к сервису
Т-банк расширяет функционал мультибанкинга за счет открытия возможностей сервиса для большего числа клиентов и подключения нового банка-партнера – Совкомбанка. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Т-банка. Теперь пользователи смогут в одном приложении управлять своими счетами в пяти банках: Т-банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Совкомбанк, перечислил он.
Совкомбанк и Т-банк на ПМЭФ-2026 подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает подключение Совкомбанка к мультибанкингу. Доступ к функционалу в пилотном режиме планируется открыть в сентябре, уточнил представитель «Т»: клиенты смогут добавить свои счета в Совкомбанке в мобильное приложение Т-банка и наоборот.
На первом этапе клиенты – физические лица, давшие специальное согласие, получат возможность просматривать баланс счетов, открытых в банке-партнере, и историю операций, говорит заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. Так как запуск сервиса мультибанкинга является технологически сложной интеграцией, изначально доступ к функционалу будет предоставлен ограниченной группе клиентов, отмечает он. В дальнейшем планируется поэтапно расширять пилотную группу, чтобы в перспективе сделать сервис доступным для всех желающих клиентов физических лиц, добавил Борис.
Аналогичное соглашение у Совкомбанка уже действует со «Сбером», отметил Борис. Сейчас Совкомбанк готовит ряд схожих интеграций, которые находятся в разной степени проработки, добавил он: конкретные сроки запуска с новыми партнерами будут объявляться по мере подписания соглашений и готовности технологических решений.
Т-банк запустил мультибанкинг в прошлом году – первыми партнерами стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Сервис работает благодаря технологии открытых API – программный интерфейс приложения, т. е. наборы функций и инструментов, которые позволяют различным программам и приложениям взаимодействовать друг с другом через интернет, обмениваясь данными. Банкам данная технология позволяет по защищенным каналам обмениваться информацией о счетах своих клиентов.
Уже сейчас клиенты Т-банка, у которых есть счета в Сбербанке, ВТБ или Альфа-банке и которые подключили мультибанкинг, могут просматривать в удобном им приложении совокупный баланс и балансы отдельных счетов, историю операций, а также пополнять счет и переводить деньги из одного банка в другой без комиссии. Также клиенты Т-банка и ВТБ могут добавить свои вклады и накопительные счета двух банков в мобильное приложение.
После тестирования функционал мультибанкинга стал доступен для всех клиентов, имеющих счета в Т-банке и Сбербанке, добавил представитель Т-банка: 55 млн пользователей смогут управлять своими счетами в «Сбере» прямо в приложении Т-банка. В свою очередь 80 млн клиентов «Сбера» стало доступно управление своим счетом в Т-банке через приложение «Сбербанк онлайн», добавил представитель Сбербанка. На первом этапе пользователям доступны дебетовые карты и текущие счета, и уже ведутся пилотные проекты по обмену данными о вкладах и накопительных счетах, рассказал он. В дальнейшем технология будет расширяться на кредитные продукты, инвестиционные и страховые сервисы, формируя основу для нового поколения персональных финансовых платформ, добавил представитель «Сбера».
Сейчас Т-банк ведет переговоры с другими банками, но пока не может раскрыть эту информацию, добавил его представитель.
Т-банк фиксирует рост спроса на мультибанкинг среди своих клиентов, говорит вице-президент по внедрению инновационных государственных технологий и сервисов Т-банка Иван Зимин: за последние полгода число клиентов, которые добавили счета банков-партнеров в приложение Т-банка, выросло в 17 раз и составило 350 000 человек. Ежемесячно клиенты совершают около 60 000 переводов с помощью мультибанкинга, добавила она.
Проект открытых API реализуется при поддержке Банка России и является частью инициативы «Открытые данные». В перспективе пользователи смогут давать разрешение на обмен своими данными не только между банками, но и между смежными организациями, в частности микрофинансовыми организациями (МФО), телекомоператорами и др.
Открытый банкинг перестает быть технологией для ограниченного круга пользователей и становится массовым клиентским сценарием, говорит первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Поэтому банк рассматривает это не как отдельную функцию, а как основу для новой модели пользовательского опыта, где клиент сам выбирает удобную для себя среду управления деньгами, отмечает он.
Технология открытых API позволяет клиентам по защищенным каналам и с собственного согласия управлять своими финансовыми инструментами и продуктами в нескольких банках через одно приложение, говорит Борис. Это создает удобство для клиентов, которые пользуются услугами нескольких банков, отмечает он. В перспективе технология открывает возможности для создания новых сервисов на основе агрегированных данных, например, продвинутой финансовой аналитики для помощи в планировании бюджета, добавляет Борис.
Преимущество сервиса в том, что клиент может одновременно управлять своими счетами в разных кредитных организациях и получать информацию об их состоянии, согласен председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Кроме того, сервисы разных организаций могут отличаться, поэтому клиент может выбрать наиболее удобный вариант, рассуждает он.
Мультибанкинг дает много преимуществ не только пользователям, но и самим банкам, говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. Сейчас кредитные организации в борьбе за клиента вынуждены реализовать по возможности самый широкий спектр сервисов и решений, что требует от них много денежных затрат и ресурсов, рассуждает он. Мультибанкинг же позволяет игрокам направить свои силы на развитие каких-то конкретных приоритетных направлений, ради которых пользователи будут к ним приходить, и при этом у людей останется возможность получать другие услуги и сервисы в других банках, но как бы в режиме «одного окна», поясняет Войлуков.