ВТБ намерен быть «в высшей лиге по возврату на капитал» в следующие годы

Последнее десятилетие и вплоть до 2023 г. (в 2022 г. ROE ушел в минус на фоне рекордных убытков) максимальная рентабельность капитала ВТБ была в 2021 г. – 16,5%. С 2016 г. банк планомерно наращивал ее с 3,6% до 12,8% в 2019 г., но в 2020 г. ROE упала до 4,4% на фоне кризиса из-за коронавируса. В 2023 г. рентабельность значительно возросла – 22,3% в тот год, в 2024 г. достигла рекордных 22,9%, а в 2025 г. снизилась до 18,3%. Также за последние четыре года ВТБ активно наращивает прибыль – в 2023 г. она составила 432,2 млрд руб., в 2024 г. выросла на 28% и достигла рекорда в 551,4 млрд руб., а в 2025 г. сократилась на 8,9%, но осталась выше 500 млрд руб.