ВТБ намерен быть «в высшей лиге по возврату на капитал» в следующие годы

ВТБ намерен быть «в высшей лиге по возврату на капитал» в следующие годыЭто означает поддержание рентабельности не ниже 20%, говорит первый зампред
Когда ВТБ объявлял и опубликовал стратегию на 2024-2026 гг., один из лозунгов был следующим: «ВТБ – банк для всей страны – в высшей лиге по возврату на капитал не ниже 20%», говорит Пьянов. Соответственно, по его словам, банк старается все эти три года иметь в среднем уровень ROE 20% и выше.
«Нам это удалось в 2024 г., в 2026 г., мы рассчитываем, нам это удастся. В 2025 г. рентабельность капитала была чуть меньше (18,3%), но в среднем за трехлетку будет получатся 20%. И эта 20%-ная граница будет и нижней границей для будущих стратегий», – сказал Пьянов.
Такая планка, по словам топ-менеджера ВТБ, – это необратимый процесс, к которому банк планомерно шел. «Банки, которые имеют ROE ниже 20% – низшая лига, так как есть такое понятие как «стоимость капитала», это может значить, что они просто зарабатывают ниже своего уровня рентабельности», — пояснил Пьянов.
Последнее десятилетие и вплоть до 2023 г. (в 2022 г. ROE ушел в минус на фоне рекордных убытков) максимальная рентабельность капитала ВТБ была в 2021 г. – 16,5%. С 2016 г. банк планомерно наращивал ее с 3,6% до 12,8% в 2019 г., но в 2020 г. ROE упала до 4,4% на фоне кризиса из-за коронавируса. В 2023 г. рентабельность значительно возросла – 22,3% в тот год, в 2024 г. достигла рекордных 22,9%, а в 2025 г. снизилась до 18,3%. Также за последние четыре года ВТБ активно наращивает прибыль – в 2023 г. она составила 432,2 млрд руб., в 2024 г. выросла на 28% и достигла рекорда в 551,4 млрд руб., а в 2025 г. сократилась на 8,9%, но осталась выше 500 млрд руб.
С 2023 г. ВТБ на фоне наращивания прибыли проводит ряд мероприятий, нацеленных на повышение рентабельности бизнеса. В конце 2024 г. банк передал в специализированное общество заблокированные из-за санкций активы и обязательства суммарно на 98 млрд руб. Вдобавок, последние годы банк планомерно избавляется от непрофильных активов на балансе. С 2023 г. ВТБ продал небанковский цифровой бизнес, железнодорожного оператора России, ряд недвижимости, готовится продать все свои сельскохозяйственные активы (уже ведутся переговоры о продаже крупнейшего из них – агрокомплекса «Лабинский») и долю в аэропорту «Пулково». В этом году самый крупный непрофильный актив на продажу – «Галс-девелопмент» – даст ВТБ 12 млрд руб. высвобожденного капитала, говорил журналистам на брифинге 3 июня предправления банка Андрей Костин.
Также в 2026 г. ВТБ двумя траншами суммарно на 330 млрд руб. секьюритизировал необеспеченные потребкредиты — упаковывая их в облигации, банки таким образом разгружают баланс и высвобождают часть капитала.
Одновременно ВТБ провел уже несколько докапитализаций для поддержания достаточности капитала. В 2023 г. докапитализация была в два этапа. Сначала банк провел допэмиссию на 149,4 млрд руб., основная часть которой была оплачена неденежными средствами: за счет внесения в капитал ВТБ 100% акций РНКБ (48,4 млрд руб.), а также за счет конвертации субординированного депозита, полученного банком ВТБ из средств ФНБ в 2014 г. (100 млрд руб.). В ходе второго этапа ВТБ разместил дополнительных акций суммарно на 93,8 млрд руб.
В 2025 г. ВТБ получил два субординированных депозита из ФНБ. Первый – на 93 млрд руб., на проект строительства ВСМ «Москва – Санкт-Петербург», второй – уже на 200 млрд руб., на проект строительства комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге. Вдобавок, в тот же год банк провел допэмиссию на 85 млрд руб.
Банк и в этом году готовится разместить новые акции, на существенно большую сумму – максимально 547,5 млрд руб. Но, как говорил ранее Пьянов, цель этой допэмиссии – не поддержание достаточности капитала, а финансирование партнерства с Wildberries и Russ (RWB). В ходе сделки ВТБ приобретет 5% в дочернем банке Wildberries и других финтех-активах группы с возможностью увеличении доли, но не до контрольной. Пьянов на брифинге 3 июня отметил, что банк планирует привлечь 300-400 млрд руб. от обозначенного параметра допэмиссии.
Среди 20 крупнейших банков по размеру активов лучшую рентабельность на 1 апреля показал «Озон банк» с ROE в годовом выражении на уровне 45,3%, следует из рэнкинга «Эксперт РА». На втором и третьем месте – «ОТП Банк» (42,2%) и Т-банк (28,9%), соответственно. ROE в годовом выражении выше 20% так же была у Альфа-банка, Совкомбанка, Россельхозбанка, ВТБ, Сбербанка, Новикомбанка и банка Дом.РФ.
По данным ЦБ, рентабельность всего банковского сектора на 1 мая составила 20%, за месяц показатель сократился на 5 п.п.
В подготовке статьи участвовал Михаил Спиридонов.