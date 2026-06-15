Маркарянц покинул пост председателя правления Азиатско-тихоокеанского банка

Мигель Маркарянц завершил работу на посту председателя правления Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ), так как принял решение сосредоточиться на других проектах. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знающий о его планах, и подтвердил представитель АТБ. Кандидатура нового председателя правления будет определена советом директоров банка и утверждена ЦБ, отметил он, не уточнив сроки.