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Маркарянц покинул пост председателя правления Азиатско-тихоокеанского банка

Он занимал эту должность с лета 2024 года
Наталья Заруцкая
Маргарита Рябинкина / Ведомости
Маргарита Рябинкина / Ведомости

Мигель Маркарянц завершил работу на посту председателя правления Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ), так как принял решение сосредоточиться на других проектах. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знающий о его планах, и подтвердил представитель АТБ. Кандидатура нового председателя правления будет определена советом директоров банка и утверждена ЦБ, отметил он, не уточнив сроки.

Маркарянц был назначен председателем правления АТБ летом 2024 г. Придя на пост, он обещал уделить внимание цифровой трансформации процессов и расширению розничного сегмента.

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