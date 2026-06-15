Из ВТБ уходит куратор IT

Из ВТБ уходит куратор ITВадим Кулик продолжит работу вне группы
Вадим Кулик покидает пост заместителя президента-председателя правления ВТБ после реализации поставленных перед ним ключевых задач. Об этом первым сообщило издание CNews, «Ведомостям» эту информацию подтвердил представитель ВТБ. Кулик планирует сфокусироваться на реализации новых стратегических проектов вне группы ВТБ, указал он.
В ВТБ не уточняют, кто будет заниматься IT-блоком. CNews пишет, что часть функций Кулика может перейти к команде из Wildberries, часть – первому зампреду Ольге Скоробогатовой, которая курирует розницу, стратегические вопросы, цифровые проекты, финтех-инновации и развитие системы международных расчетов. Скоробогатова пришла в ВТБ из Банка России в 2025 г.
Кулик занимал пост заместителя президента-председателя правления ВТБ с конца 2019 г. Он курировал информационные технологии, риски, операционную поддержку бизнеса, а также анализ данных и моделирование. Благодаря деятельности Кулика в банке проведены масштабная технологическая трансформация и переход на единую импортонезависимую цифровую платформу нового поколения, сообщил представитель ВТБ. Еще под руководством Кулика в банке внедрили «ИИ-агентную общебанковскую» платформу и архитектурную основу для открытой банковской экосистемы, а также технологической интеграции банковских активов в единую систему.
Сформированная технологическая платформа создает прочную основу для дальнейшего масштабирования IT-решений банка, подчеркнул представитель ВТБ. Следующим стратегическим этапом для ВТБ станет развитие этой платформы. О связанных с этим кадровых решениях банк объявит дополнительно, указал он.
Вадиму Кулику 53 года. Он окончил Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева в 1995 г., а затем Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «финансы и кредит» в 1998 г. Но уже с 1995 г. Кулик начал работать в сфере финансов – вначале он был экономистом управления ценных бумаг в «Империал-инвесте», а затем до 1996 г. – ведущим экономистом в банке «Империал». В 1996–1997 гг. Кулик был заместителем гендиректора компании «Веда-консалт», а потом – заместителем гендиректора по инвестициям и финансовому планированию «Фирма Кронус». С 1998 по 2004 г. он занимал различные руководящие должности в Пробизнесбанке.
С 2004 по 2008 г. Кулик работал в ВТБ24 на должностях старшего вице-президента, директора департамента анализа рисков, директора департамента кредитования и рисков. Затем он перешел в Сбербанк, где возглавил дирекцию по созданию централизованного кредитного бэк-офиса розничных клиентов. С 2009 по 2013 г. Кулик занимал должности директора управления розничных рисков, директора департамента рисков, вице-президента – директора департамента рисков, старшего вице-президента. С января 2013 г. стал членом правления Сбербанка и курировал работу блоков «Технологии» и «Риски».
В мае 2017 г. Кулик ушел из Сбербанка в холдинг «Открытие» на пост первого заместителя председателя правления – в то время «Открытие» было частной группой. Там Кулик занимался стратегическим развитием всего холдинга, ключевыми активами которого были банк ФК «Открытие», банк «Траст» (его санацией занималась группа «Открытие»), «Открытие брокер» и «Росгосстрах». Помимо этого он отвечал за управление происходящими в группе интеграционными процессами и связанными с ними рисками, а также за создание нового уровня синергий между компаниями, входящими в состав холдинга.
Спустя полгода работы Кулик покинул свой пост, а в августе 2017 г. ФК «Открытие», «Траст» и другие финансовые активы холдинга уже попали на санацию силами Банка России. Кулик перешел в Газпромбанк на должность заместителя председателя правления и занялся технологической реформой кредитной организации.
Вновь в группу ВТБ Кулик вернулся осенью 2019 г. советником президента-председателя правления Андрея Костина, а затем его заместителем. А летом 2021 г. Кулик стал председателем совета директоров блокчейн-оператора – компании «Системы распределенного реестра».
ВТБ является системно значимым банком и занимает второе место по размеру активов среди российских кредитных организаций. В 2004 г. ВТБ приобрел Гута-банк и в 2005 г. запустил на его основе проект специализированного розничного банка ВТБ24. Затем в 2006 г. была создана государственная банковская группа – группа ВТБ. В том же году банк провел масштабный ребрендинг, благодаря которому его дочерние структуры в России и за рубежом стали работать по единым брендом ВТБ.
Сейчас доля государства (Росимущества) в капитале ВТБ после конвертации привилегированных акций в обыкновенные составляет 74,45%. Еще 20% акций находятся в свободном обращении, оставшаяся часть – у крупных частных инвесторов.
ВТБ активно развивался, в том числе за счет покупки других банков. За последние 10 лет банк поглотил ФК «Открытие», РНКБ, «Почта банк», «Возрождение», Запсибкомбанк, а также ряд мелких региональных игроков. В конце мая 2026 г. ВТБ объявил о покупке 5% в цифровых финансовых активах RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) с возможностью ее увеличения, но не до контрольной. Стоимость сделки стороны не раскрывают.
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в I квартале 2026 г. составила 132,6 млрд руб. Кредитный портфель банка на конец марта составлял 25,1 трлн руб.: ссуды розничных клиентов – 7,1 трлн руб., корпоративных – 18 трлн руб. Средства всех клиентов банка достигли 27,8 трлн руб. Число активных розничных клиентов ВТБ составляет около 30 млн человек.