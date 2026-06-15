Из ВТБ уходит куратор IT

Вадиму Кулику 53 года. Он окончил Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева в 1995 г., а затем Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «финансы и кредит» в 1998 г. Но уже с 1995 г. Кулик начал работать в сфере финансов – вначале он был экономистом управления ценных бумаг в «Империал-инвесте», а затем до 1996 г. – ведущим экономистом в банке «Империал». В 1996–1997 гг. Кулик был заместителем гендиректора компании «Веда-консалт», а потом – заместителем гендиректора по инвестициям и финансовому планированию «Фирма Кронус». С 1998 по 2004 г. он занимал различные руководящие должности в Пробизнесбанке.