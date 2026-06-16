Верховный суд уточнит правила квалификации краж цифровых рублей

Зарубежная практика, по словам Лобутевой, показывает, что цифровые активы давно стали объектом не только кибермошенничества, но и классической насильственной преступности. Так, во Франции в 2025 г. широко обсуждалась серия похищений и нападений на криптопредпринимателей и членов их семей с требованием передать криптовалюту нападающим или выплатить выкуп в криптоактивах. Таким образом, продолжает эксперт, противоправное завладение цифровыми активами может происходить не только через технический взлом или мошенничество, но и через традиционные формы преступного воздействия – угрозы, насилие, вымогательство, грабеж, разбой и похищение людей. Поэтому адаптация уголовно-правовых разъяснений под цифровые активы выглядит не просто технической поправкой, а необходимой реакцией на потенциальное противоправное поведение, резюмировала Лобутева.