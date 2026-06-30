«Внучка» «Лукойла» проиграла спор структуре Carlyle в Нидерландах

Lukoil Netherlands зарегистрирована в Маастрихте и косвенно принадлежат «Лукойлу» через австрийскую Lukoil International и бельгийскую Lukoil Belgium, говорится в судебных материалах. Компания управляет автозаправочными станциями в Нидерландах, торгует топливом, нефтепродуктами и смазочными материалами. Ответчиками по делу были Varopreem и ее нидерландская структура Varo Energy Netherlands.