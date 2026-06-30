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Главная / Финансы /

«Внучка» «Лукойла» проиграла спор структуре Carlyle в Нидерландах

Он касался отказа швейцарской Varopreem выполнить договорные обязательства
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Нидерландская «внучка» «Лукойла» Lukoil Netherlands не смогла через Окружной суд Роттердама обязать швейцарскую энергогруппу Varopreem выполнить ее договорные обязательства, узнали «Ведомости». Спор касался поставки так называемых единиц возобновляемого топлива (HBE), следует из материалов дела. HBE – сертификаты, которые можно получить, поставляя возобновляемую энергию для различных видов транспорта, а по сути, рыночный механизм, призванный стимулировать развитие экологичного транспорта.

Lukoil Netherlands зарегистрирована в Маастрихте и косвенно принадлежат «Лукойлу» через австрийскую Lukoil International и бельгийскую Lukoil Belgium, говорится в судебных материалах. Компания управляет автозаправочными станциями в Нидерландах, торгует топливом, нефтепродуктами и смазочными материалами. Ответчиками по делу были Varopreem и ее нидерландская структура Varo Energy Netherlands.

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