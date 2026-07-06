Как банки и маркетплейсы ищут баланс

Пик лихорадки и взаимных «накатов» пройден, согласился председатель правления «МТС банка» Эдуард Иссопов. Сейчас уже история конкуренции – кто куда должен встать, на каких условиях, где вмешаться регулятору и проч. – в меньшей степени актуальна, сказал он. Назревает вопрос продуктового регулирования и очерчивания периметра различного рода продуктов, которые будут развиваться на этих площадках, т. е. BNPL, карты и т. д., рассуждает Иссопов. Это во многом будет определять поведение клиента на площадках, поясняет он.