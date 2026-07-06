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Главная / Финансы /

Как банки и маркетплейсы ищут баланс

От «ломания копий» диалог переходит в более спокойное русло
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банки и маркетплейсы сейчас из стадии «ломания копий» перешли к разным формам диалога, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева во время выступления на Финансовом конгрессе ЦБ 3 июля. Но остается много открытых вопросов, в том числе о необходимости регулирования, отметила она.

Поиски баланса

Пик лихорадки и взаимных «накатов» пройден, согласился председатель правления «МТС банка» Эдуард Иссопов. Сейчас уже история конкуренции – кто куда должен встать, на каких условиях, где вмешаться регулятору и проч. – в меньшей степени актуальна, сказал он. Назревает вопрос продуктового регулирования и очерчивания периметра различного рода продуктов, которые будут развиваться на этих площадках, т. е. BNPL, карты и т. д., рассуждает Иссопов. Это во многом будет определять поведение клиента на площадках, поясняет он.

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