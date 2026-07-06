ЦБ, банки и корпорации разошлись в оценке реформы концентрации кредитных рисков

На сессии Финансового конгресса, посвященной новому регулированию концентрации кредитных рисков, случилась (что редкость) открытая дискуссия Банка России с теми, кого реформа затронет напрямую, а это не только банкиры, но и крупнейшие компании. ЦБ, Газпромбанк, «Газпром» и «Росатом» разошлись во мнениях – не в том, нужна ли реформа, а в том, какой ценой и в какие сроки ее проводить.