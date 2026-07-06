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Главная / Финансы /

ЦБ, банки и корпорации разошлись в оценке реформы концентрации кредитных рисков

Банкиры просят сохранить исключения для крупнейших имен, заемщики – увязать сроки с геополитикой
Екатерина Литова
Анастасия Брянцева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На сессии Финансового конгресса, посвященной новому регулированию концентрации кредитных рисков, случилась (что редкость) открытая дискуссия Банка России с теми, кого реформа затронет напрямую, а это не только банкиры, но и крупнейшие компании. ЦБ, Газпромбанк, «Газпром» и «Росатом» разошлись во мнениях – не в том, нужна ли реформа, а в том, какой ценой и в какие сроки ее проводить.

С 2028 г. ЦБ намерен изменить правила расчета действующих нормативов кредитной концентрации – Н6 и Н21 (для банковской группы). Эти нормативы ограничивают максимальный размер риска в отношении одного заемщика или группы заемщиков, связанных планкой 25% от капитала, и одинаковы для всех банков независимо от их размера.

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