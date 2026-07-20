Крупные банки отметили тренд на альтернативные способы оплаты

За первые пять месяцев 2026 г. клиенты ВТБ совершили около 570 млн оплат (+60% по сравнению с прошлым годом) и потратили свыше 660 млрд руб. (+57% год к году) с помощью СБП, сервиса ВТБ Pay, а также платежных стикеров, которые банк в том числе относит к альтернативным способам.