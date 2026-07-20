Крупные банки отметили тренд на альтернативные способы оплаты

Крупные банки отметили тренд на альтернативные способы оплатыЭто связано с расширением экосистем и развитием инфраструктуры
Россияне в 2026 г. продолжают активно переходить на альтернативные способы оплаты – Pay-сервисы, биометрию, систему быстрых платежей (СБП), QR-коды и др. О росте спроса «Ведомостям» сообщили представители крупных банков: ВТБ, Сбербанка, Т-банка и Альфа-банка. Финансовые организации связывают это с развитием инфраструктуры бесконтактных сервисов, а также удобством.
За первые пять месяцев 2026 г. клиенты ВТБ совершили около 570 млн оплат (+60% по сравнению с прошлым годом) и потратили свыше 660 млрд руб. (+57% год к году) с помощью СБП, сервиса ВТБ Pay, а также платежных стикеров, которые банк в том числе относит к альтернативным способам.
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