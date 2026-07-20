Страховщики раскритиковали рейтинг Сбербанка по выплатам ипотечных страховок

Несколько страховщиков – «Альфастрахование», «РЕСО-гарантия», «Ренессанс страхование», «Пари» – не согласны с результатами представленного Сбербанком в июле рейтинга страховых компаний с реальными выплатами по ипотеке. Сейчас рынок совместно с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) разрабатывает создание альтернативной методики для такого рейтинга, которую согласует в том числе ЦБ, а сам рейтинг не будет публиковать отдельный банк, узнали «Ведомости».