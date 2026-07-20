Страховщики раскритиковали рейтинг Сбербанка по выплатам ипотечных страховок

Страховщики раскритиковали рейтинг Сбербанка по выплатам ипотечных страховокРынок начал разработку альтернативной методики
Несколько страховщиков – «Альфастрахование», «РЕСО-гарантия», «Ренессанс страхование», «Пари» – не согласны с результатами представленного Сбербанком в июле рейтинга страховых компаний с реальными выплатами по ипотеке. Сейчас рынок совместно с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) разрабатывает создание альтернативной методики для такого рейтинга, которую согласует в том числе ЦБ, а сам рейтинг не будет публиковать отдельный банк, узнали «Ведомости».
Рейтинг Сбербанка охватывает статистику страховых выплат с 1 октября 2025 г. по 31 марта 2026 г. Сейчас в списке 16 компаний, оказывающих услуги страхования жизни ипотечных заемщиков. Первое место по доле погашенной ипотеки клиентов в рейтинге Сбербанка заняло «Сбербанк страхование жизни» – компания провела выплаты по 86,2% страховых случаев. Второе место у «Согаза» – 54,29%, третье – у «РЕСО-гарантии» с долей 52,17%. В пятерку также вошли «Росгосстрах (48,21%) и «Абсолют страхование» (46,15%).