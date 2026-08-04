Спрос на наличные в июле стал рекордным в этом году

Объем наличных денег в обращении за июль увеличился на 643,4 млрд руб., что на 43% больше показателя июня, когда переток составил 449,7 млрд руб. Это следует из данных Банка России, подсчитали «Ведомости». Переток денег в наличные во второй месяц лета стал максимальным в этом году.