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Спрос на наличные в июле стал рекордным в этом году

Россияне запасаются купюрами для отпуска и из-за опасений проблем с безналичными платежами
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Объем наличных денег в обращении за июль увеличился на 643,4 млрд руб., что на 43% больше показателя июня, когда переток составил 449,7 млрд руб. Это следует из данных Банка России, подсчитали «Ведомости». Переток денег в наличные во второй месяц лета стал максимальным в этом году.

Ранее наибольший прирост наличных в обращении регулятор зафиксировал в апреле на фоне проблем со связью и доступом к мобильным банкам – 607,3 млрд руб. Причем этот показатель был рекордным после декабря 2025 г. (719,2 млрд руб.), когда срабатывает сезонный фактор и граждане запасаются наличными, и сентября 2022 г. (865,8 млрд руб.) на фоне частичной мобилизации.

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