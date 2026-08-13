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Главная / Финансы /

У граждан вырос интерес к финмаркетплейсам на фоне проблем с сайтами банков

Повышенный спрос на кредитные продукты фиксируют платформы «Сравни» и «Выберу.ру»
Наталья Заруцкая
Финансовые маркетплейсы позволяют с одной заявкой получить предложения сразу от нескольких банков
Финансовые маркетплейсы позволяют с одной заявкой получить предложения сразу от нескольких банков / Алексей Орлов / Ведомости

На фоне трудностей с использованием сайтов российских банков в этом месяце граждане стали активнее заходить на страницы финансовых маркетплейсов, через которые можно сравнивать и подавать заявки на оформление продуктов сразу в нескольких банках. Об этом «Ведомостям» рассказали представители площадок «Сравни» и «Выберу.ру».

У «Сравни» активность пользователей в разделе с кредитами 3–6 августа выросла на 32,5% по сравнению с предыдущей неделей, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Также в 3 раза по сравнению с периодом до 3 августа увеличилось число заявок на кредиты, добавил он. Аналогичную ситуацию зафиксировала и «Выберу.ру»: с 3 по 6 августа поисковый спрос на кредитные продукты на площадке вырос на 16% относительно аналогичного периода неделей ранее, говорит ее гендиректор Григорий Бурденко. Объем заявок на оформление кредитов увеличился на 8%, добавил он. Абсолютных значений представители обеих платформ не раскрыли.

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