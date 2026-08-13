У граждан вырос интерес к финмаркетплейсам на фоне проблем с сайтами банков

У «Сравни» активность пользователей в разделе с кредитами 3–6 августа выросла на 32,5% по сравнению с предыдущей неделей, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Также в 3 раза по сравнению с периодом до 3 августа увеличилось число заявок на кредиты, добавил он. Аналогичную ситуацию зафиксировала и «Выберу.ру»: с 3 по 6 августа поисковый спрос на кредитные продукты на площадке вырос на 16% относительно аналогичного периода неделей ранее, говорит ее гендиректор Григорий Бурденко. Объем заявок на оформление кредитов увеличился на 8%, добавил он. Абсолютных значений представители обеих платформ не раскрыли.