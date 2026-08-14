Суд Англии отказался запретить Потанину судиться с бывшей женой в России

Семейный суд согласился именно с Потаниным: нет ничего по своей природе недобросовестного, обременительного или репрессивного в том, что сторона использует доступные ей юридические возможности в другой юрисдикции. Бывшая жена не убедила суд в обратном в соответствии с требуемыми высокими стандартами доказывания, констатировал судья. В таких обстоятельствах необходимо учитывать не только несправедливость по отношению к жене, если мужу будет позволено извлечь выгоду из разбирательства в России, но и несправедливость по отношению к мужу, если ему это не будет позволено, подчеркнула инстанция.