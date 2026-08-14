Суд Англии отказался запретить Потанину судиться с бывшей женой в России

Суд Англии отказался запретить Потанину судиться с бывшей женой в РоссииБизнесмен пытается остановить новый раздел имущества после развода
Семейный суд Англии и Уэльса отказался запретить бизнесмену Владимиру Потанину судиться с бывшей женой Натальей в России, узнали «Ведомости» из материалов дела. Экс-супруги уже более 10 лет делят имущество после развода: Потанина осталась недовольна решением отечественного суда и пошла искать справедливость в британском. Но по просьбе бывшего мужа Арбитражный суд Москвы запретил ей продолжать спор в Соединенном Королевстве. А вот английская инстанция отказала Потаниной в выдаче аналогичного запрета.
Потанины прожили в браке около 30 лет, а в 2014 г. развелись. Их имущество российский суд в том же году поделил поровну, но в соответствии с отечественным законодательством под раздел попали только активы, которые фактически, а не бенефициарно принадлежали супругам. При этом существенная часть совместно нажитого имущества удерживалась различными трастами и компаниями, бенефициарного владения которыми Потанин не отрицал.
При разводе Потаниной досталось $41,5 млн, или менее 1% от состояния бизнесмена, по ее утверждению. Она настаивала, что недополучила около $6 млрд. Экс-супруга заподозрила предпринимателя в попытке скрыть имущество при разводе и инициировала против него споры в разных юрисдикциях, в том числе в 2018 г. в Великобритании, инвестиционную визу которой получила за четыре года до этого. Спор продолжается до сих пор.
В феврале 2026 г. Потанин подал в Арбитражный суд Москвы заявление о выдаче антиискового запрета в отношении этого разбирательства и получил его в мае. Российская инстанция сочла, что санкции ограничивают бизнесмена в доступе к правосудию в Англии. Под британские рестрикции он попал в июне 2022 г.
В июне 2026 г. Потанина подала апелляцию на решение московской инстанции и параллельно – ходатайство в Семейный суд о запрете бывшему мужу продолжать спор в России. По ее мнению, он «цинично» пытается сорвать ее иск, а его собственный является «недобросовестным, обременительным и репрессивным». Среди прочего Потанина указала на время подачи заявления: экс-супруг должен был сделать это сразу после введения санкций, если бы действительно считал, что санкционный статус препятствует справедливому рассмотрению дела.
Потанин не оспаривает, что добивался антиискового запрета для прекращения разбирательства в Англии, но настаивает – само по себе это не является ни недобросовестным, ни обременительным, ни репрессивным, следует из материалов дела. Он применил российское законодательство в государстве своей национальности и места жительства, принятое с учетом его конкретных обстоятельств как подсанкционного лица, и имел на это право, подчеркивает бизнесмен.
Семейный суд согласился именно с Потаниным: нет ничего по своей природе недобросовестного, обременительного или репрессивного в том, что сторона использует доступные ей юридические возможности в другой юрисдикции. Бывшая жена не убедила суд в обратном в соответствии с требуемыми высокими стандартами доказывания, констатировал судья. В таких обстоятельствах необходимо учитывать не только несправедливость по отношению к жене, если мужу будет позволено извлечь выгоду из разбирательства в России, но и несправедливость по отношению к мужу, если ему это не будет позволено, подчеркнула инстанция.
«Жена затянула с обращением за справедливой защитой. Она ждала почти четыре месяца после того, как муж уведомил ее о российском разбирательстве, прежде чем подать свое нынешнее заявление. На момент подачи заявления жена уже полностью участвовала в разбирательстве в российском суде: она сопротивлялась заявлению, имея юридическое представительство, и после аргументации дела потерпела неудачу. Только после этого она обратилась в Англию за справедливой защитой, чтобы избежать последствий этого поражения», – отметил суд.
«Ведомости» направили запросы в «Интеррос» и адвокатам Потанина из фирмы Payne Hicks Beach. Также «Ведомости» ожидают ответа от адвокатов Потаниной из фирмы Hughes Fowler Carruthers.