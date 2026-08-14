Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MRKU0,596-1,78%CNY Бирж.12,474+0,18%IMOEX2 175,15-2,55%RTSI817,62-2,55%RGBI114,42-0,51%RGBITR772,38-0,47%
Главная / Финансы /

Суд Англии отказался запретить Потанину судиться с бывшей женой в России

Бизнесмен пытается остановить новый раздел имущества после развода
Артем Кульша
Mahosadha Ong / Unsplash
Mahosadha Ong / Unsplash

Семейный суд Англии и Уэльса отказался запретить бизнесмену Владимиру Потанину судиться с бывшей женой Натальей в России, узнали «Ведомости» из материалов дела. Экс-супруги уже более 10 лет делят имущество после развода: Потанина осталась недовольна решением отечественного суда и пошла искать справедливость в британском. Но по просьбе бывшего мужа Арбитражный суд Москвы запретил ей продолжать спор в Соединенном Королевстве. А вот английская инстанция отказала Потаниной в выдаче аналогичного запрета.

Потанины прожили в браке около 30 лет, а в 2014 г. развелись. Их имущество российский суд в том же году поделил поровну, но в соответствии с отечественным законодательством под раздел попали только активы, которые фактически, а не бенефициарно принадлежали супругам. При этом существенная часть совместно нажитого имущества удерживалась различными трастами и компаниями, бенефициарного владения которыми Потанин не отрицал.

При разводе Потаниной досталось $41,5 млн, или менее 1% от состояния бизнесмена, по ее утверждению. Она настаивала, что недополучила около $6 млрд. Экс-супруга заподозрила предпринимателя в попытке скрыть имущество при разводе и инициировала против него споры в разных юрисдикциях, в том числе в 2018 г. в Великобритании, инвестиционную визу которой получила за четыре года до этого. Спор продолжается до сих пор.

В феврале 2026 г. Потанин подал в Арбитражный суд Москвы заявление о выдаче антиискового запрета в отношении этого разбирательства и получил его в мае. Российская инстанция сочла, что санкции ограничивают бизнесмена в доступе к правосудию в Англии. Под британские рестрикции он попал в июне 2022 г.

В июне 2026 г. Потанина подала апелляцию на решение московской инстанции и параллельно – ходатайство в Семейный суд о запрете бывшему мужу продолжать спор в России. По ее мнению, он «цинично» пытается сорвать ее иск, а его собственный является «недобросовестным, обременительным и репрессивным». Среди прочего Потанина указала на время подачи заявления: экс-супруг должен был сделать это сразу после введения санкций, если бы действительно считал, что санкционный статус препятствует справедливому рассмотрению дела.

Суд Англии не дал Потанину уклониться от вопросов бывшей жены

Финансы

Потанин не оспаривает, что добивался антиискового запрета для прекращения разбирательства в Англии, но настаивает – само по себе это не является ни недобросовестным, ни обременительным, ни репрессивным, следует из материалов дела. Он применил российское законодательство в государстве своей национальности и места жительства, принятое с учетом его конкретных обстоятельств как подсанкционного лица, и имел на это право, подчеркивает бизнесмен.

Семейный суд согласился именно с Потаниным: нет ничего по своей природе недобросовестного, обременительного или репрессивного в том, что сторона использует доступные ей юридические возможности в другой юрисдикции. Бывшая жена не убедила суд в обратном в соответствии с требуемыми высокими стандартами доказывания, констатировал судья. В таких обстоятельствах необходимо учитывать не только несправедливость по отношению к жене, если мужу будет позволено извлечь выгоду из разбирательства в России, но и несправедливость по отношению к мужу, если ему это не будет позволено, подчеркнула инстанция.

«Жена затянула с обращением за справедливой защитой. Она ждала почти четыре месяца после того, как муж уведомил ее о российском разбирательстве, прежде чем подать свое нынешнее заявление. На момент подачи заявления жена уже полностью участвовала в разбирательстве в российском суде: она сопротивлялась заявлению, имея юридическое представительство, и после аргументации дела потерпела неудачу. Только после этого она обратилась в Англию за справедливой защитой, чтобы избежать последствий этого поражения», – отметил суд.

«Ведомости» направили запросы в «Интеррос» и адвокатам Потанина из фирмы Payne Hicks Beach. Также «Ведомости» ожидают ответа от адвокатов Потаниной из фирмы Hughes Fowler Carruthers.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте